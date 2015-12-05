حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 5/12/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:>على الصعيد المهنى:>تواجه حاليا مشكلات فى عملك عليك مواجهتها بشجاعة لأن الأمر سهل، ويمكنك الاستفادة من خبرة من هم أكبر سنا منك، بالإضافة إلى تعلم كيف تستعد للتعامل مع المشكلات المختلفة.

على الصعيد العاطفى:

>يظن البعض أن الحب أمر يعطل الإنسان عن النجاح فى حياته، وهو غير صحيح على الإطلاق، فالحب قد يكون دافعًا جيدًا من أجل أن يبدأ الإنسان حياة ناجحة، عليك أن تختار الجانب الجيد فى الحب، وهو أن يكون دافعا للنجاح وليس معطلا له.

على الصعيد الصحى:

>الطقس البارد يسبب لك الكثير من التأثيرات السلبية على جسمك، عليك الحفاظ على مستويات ملائمة من درجات الحرارة لجسمك حتى تتجنب نزلات البرد الضارة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>الخوف من المستقبل هو هاجسك فى هذه الفترة، فأنت شديد الخوف من الأيام المقبلة، وتتوقع الكثير من الشر الذى يحيط بك، وهو شعور خاطئ لا يوجد فيه أساس من الصحة، عليك ان تقوم باستعادة حياتك الطبيعية وعدم الاستسلام إلى هذا الخوف غير المبرر.

حظك اليوم لبرج الجدى:

>على الصعيد المهنى:

>تعانى من مشكلة تأخرك عن العمل اليوم وعليك أن تلتزم به حتى تستطيع الشعور بالانضباط فى شىء بحياتك، فالالتزام بالمواعيد تجعلك تلتزم بشكل أفضل فى أداء عملك.

على الصعيد العاطفى:

>هناك بعض الأمور التى لابد أن تهتم بها أولا قبل أن تأخذ قرار الدخول فى علاقة حب جديدة، وعلى رأسها معالجة المشاكل التى أدت إلى فشل علاقتك السابقة حتى لا تتكرر، ولن تحل المشكلة إلا من خلال تحديد دقيق للمشاكل قبل أن تبدأ من جديد.

على الصعيد الصحى:

>أنت فى حاجة إلى ممارسة الرياضات الروحية التى تساعد على الاسترخاء وتقلل من نسبة توترك وهو ما يساعدك التغلب على بعض حالات التوتر التى تصاحب الاكتئاب فى بعض الأحيان.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>ما تفعله اليوم غريب عن طبيعتك، فظننت أنك تغلبت على حالة الاكتئاب التى تسيطر عليك وأن الأمور عادت إلى طبيعتها، ولكن فى الحقيقة فى حالة انتكاسة أخرى لحالة اكتئاب من النوع الثقيل التى كنت تعانى منها فى السابق، وعليك الذهاب إلى طبيب نفسى يساعدك على الخروج من هذه الحالة.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>على الصعيد المهنى:

>الحكم فى سوق العمل "البقاء للأقوى والأكبر حجما" فكر فى الاندماج مع شركات صغيرة مثلك حتى تكونوا كتلة قوية وسندا لبعضكم البعض فى السوق وتكونوا قادرين على المنافسة.

على الصعيد العاطفى:

>الحب الذى يبدأ فى سن صغيرة قد يكون فى غالبية الأحوال حبا طائشا لا معنى له، أنت الآن فى سن صغير من أجل أن تدخل فى علاقات جادة عليك الانتظار قليلا حتى تنتهى من دراستك أولا حتى لا تجعل الحب سببا فى ضعف نجاحك فى الامتحان.

على الصعيد الصحى:

>لا يوجد مبدأ فشلت فى الحفاظ على الصحة ولكن عليك الاهتمام بتناول الطعام الصحى والاطمئنان على الصحة العامة بشكل دورى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>أنت سريع التأثر فى حكمك على الأمور، وعليك تغيير هذه الصفة فى حياتك وإلا فإن كل أحكامك ستكون أحكاما خاطئة وغير واقعية، فعليك أن تكون واقعيا ولا تسمح للتأثيرات الخارجية بالتأثير على طريقة حكمك على الأمر.

حظك اليوم لبرج الحوت:

>على الصعيد المهنى:

>العمل فى هذا اليوم هو قرار سىء وخاطئ، عليك أن تقوم بأخذ إجازة من العمل فى هذا اليوم وتتفرغ بشكل كبير إلى بعض الاسترخاء الضرورى من أجل استعادة عافيتك وحيويتك مرة أخرى.

على الصعيد العاطفى:

>تكمن فى ذاكرتك مجموعة من الأفكار المغلوطة عن شريك حياتك يجب أن تجلس معه لمناقشاتها والتعرف على الحقيقية ومعالجة هذه الأفكار حتى لا تتسبب فى مصاعب فى العلاقة فيما بينكما فى المستقبل، وإذا لم تستطيع أن تجعل هذه الأفكار تذهب إلى غير رجعة عليك إنهاء هذه العلاقة حتى لا تتحول حياتك إلى مشكلات متراكمة.

على الصعيد الصحى:

>ابتعد عن مروجى الشائعات الطبية لأن آرائهم وأفكارهم لا تستند على أية معلومة علمية ويجب عليك أن تقوم بتجاهلها فقط إذا ما أردت أن تحظى بصحة جيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تشعر بالغربة من تصرفاتك اليوم وتعتقد ان هذه ليست أفعالك الحقيقية، وهذه الحقيقة فيها جانب صحيح فهناك بعض القوى التى تؤثر على تصرفاتك وتقوم بدفعك إلى القيام بأشياء لا ترغب فيها أو ليست من عاداتك القيام بها، وعليك ألا تنساق وراء هذه القوى وتعود إلى شخصيتك الطبيعية لتتأخذ قرارات صحيحة فى حياتك.

حظك اليوم لبرج الدلو:

>على الصعيد المهنى:

>تستمر سلسلة التفاؤل مع أبناء هذا البرج فسيتعرضون إلى مفاجآت سعيدة على المستوى المهنى، وإذا استغلوها سيحققون نجاحات كبيرة وستكون هذه المرحلة من أكثر مراحل الازدهار التى مر بها أبناء هذا البرج على الإطلاق.

على الصعيد العاطفى:

>يوم رائع سيعيشون فيه أجواء الرومانسية والحب الخالصة دون نهاية، فسيجدون توافقًا كبيرًا بينهم وبين الطرف الآخر، ومن الممكن أن تطور العلاقات العاطفية وتصل إلى حد الرسمية.

على الصعيد الصحى:

>طبقا لنجاحات هذا البرج على المستوى المهنى والعاطفى، فالمستوى الصحى سيكون مرتفعا وفقا لارتفاع حالتهم النفسية ومعنوياتهم التى ستساهم بشكل فى تعديل موازينهم الصحية بشكل عام.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>الأيام المقبلة ستكون أيام انتصارات لك سواء على المستوى العاطفى أو العملى، وستحقق جزءا كبيرا من أمنياتك وطموحاتك، وستصل إلى ما تمنيت.

حظك اليوم لبرج العذراء:

>على الصعيد المهنى:

>هذا اليوم يوم حظ وهنا وستنحل معظم مشاكلك وستجد لها حلول مرضية بالنسبة لك، لذلك ستحاصرك السعادة أينما تكون، فحافظ على استقرار مزاجك على هذا النحو وحاول أن تتخطى أى مشاكل على المستوى العملى.

على الصعيد العاطفى:

>للأسف ستتعرض اليوم لمشاكل عاطفية كبرى، قادرة على أن تطيح بحالتك العاطفية رأس على عقب، لكن إذا سيطرت على عصبيتك وحاولت التماسك من الممكن ان تدارك الأمر وتنقذ ما يمكن إنقاذه.

على الصعيد الصحى:

>من الممكن أن تتعرض لوعكات صحية بسيطة لأن حالتك النفسية المتدهورة وفقا لتدهور حالتك العاطفية من الممكن أن تؤثر سلبا عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>ستعيش أفضل أيام حياتك طوال الفترات القادمة على كافة المستوايات الصحية والعاطفية ، لذلك حاول أن تستمتع بكل لحظة بها ولا تهدر أى وقت، لأنك ستعيش فترة من الاستقرار والهدوء النفسى ، وهذا يتعارض مع طبيعة برجك المتقلب الهوائى.

حظك اليوم لبرج العقرب:

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على الصعيد المهنى:

>اليوم يوم مجدك ستحقق جزءًا كبيرًا من أمنياتك وطموحك، وسواء كان ذلك من خلالك، أو من خلال شخص آخر يهمك، لذلك انتظر أخبارًا سعيدة ستعيد حساباتك مرة أخرى.

على الصعيد العاطفى:

>هذه الأيام يجب أن تتخلى عن غيرتك المبالغ فيها والتى من الممكن أن تتسبب فى خراب البيت، أو تدمير أى علاقة عاطفية أخرى، لذلك حاول أن تسيطر على حالك ودع الحب بداخلك ان يتحدث عن نفسه دون أن تقيده بالغيرة والشك.

على الصعيد الصحى:

>يجب أن تكون حذرًا هذه الأيام وابتعد تماما عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض إلى مشاكل صحية كبرى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستبقى إلى جوارك الأيام المقبلة.

حظك اليوم لبرج القوس:

>على الصعيد المهنى:

>العمل تحت ضغط كبير اليوم يصيبك بالإرهاق، حاول أن تتعامل مع هذا الضغط بشكل جيد حتى لا يؤثر عليك فيما بعد عن طريق تجزئة المهام، والقيام بها بشكل منفصل حتى لا تتراكم ويخفف عنك الإرهاق قليلا.

على الصعيد العاطفى:

>لا تحاول أن تؤذى نفسك أو تدمر حياتك العاطفية بالدخول فى علاقات جانبية لأنك تمتلك شريك حياة جيد مخلص يقوم بكل ما تريده من أجل سعادتك، وعندما يعرف بعلاقاتك الأخرى سوف يقرر انهاء حياته معك وتخسر كل شىء.

على الصعيد الصحى:

>يخبرك طبيبك الخاص بأنك تعانى من بعض المشكلات الصحية الكبيرة وهو ما يصيبك بالقلق، حاول أن تأخذ رأى عدد أكبر من الأطباء مع الالتزام بالعلاج المحدد لك حتى تتخطى هذه الفترة بنجاح.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>قد تحاول اليوم أن تقوم بتجربة عقلية خطيرة، عليك توخى الحظر وألا تفعلها إلا بعد التأكد منها حتى لا تقع فى الكثير من المشكلات، خذ احتياطاتك حول هذه الأمور حتى لا تؤذى نفسك خاصة فى حالة إن لم تكن تعرف جيدا ما تقوم به.

حظك اليوم لبرج الميزان:

>على الصعيد المهنى:

>العمل الذى تعمل به فى الوقت الحالى لا يتناسب معك على الإطلاق، عليك أن تقوم بالبحث عن عمل أكثر راحة منه بالنسبة لك يلبى احتياجاتك الحالية حتى تؤدى أداء جيدًا فيه، فهناك صعوبة فى الاستمرار فى عمل يستنزف طاقتك بهذا الشكل.

على الصعيد العاطفى:

>أنت شخص شديد العطاء لا تنتظر مقابلا من أجل ما تقدمه لغيرك، تجد الكثيرين يستغلون هذه الطيبة فيك ويحاولون الحصول منك على الكثير من الخدمات بدون الإحساس بتعبك، وعليك أن تكون أكثر واقعية وتتجنب أن تقوم بجعل الآخرين يطمعون فيك وفى كرمك إلى هذه الدرجة.

على الصعيد الصحى:

>أنت أكثر عرضه لعمل حادثة هذه الفترة أكثر من أى فترة ماضية تسبب الضرر البالغ لك، احذر طريقك أثناء السير أو قيادة السيارة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يعتقد من حولك أنك السبب فى الكثير من المشاكل التى حدثت لهم فى الفترة الأخيرة وانت مطالب بان تدافع عن نفسك تجاه هذه التهم الكثيرة، التى ربما من كثرتها لم تعد قادرا على تبرئة نفسك منها، لهذا عليك الحسم واتخاذ قرار تفاجئ به الجميع.

حظك اليوم لبرج الثور:

>على الصعيد المهنى:

>الثقة الكبيرة التى يتمتع بها شخص ما لا تعنى أنه على حق، مهما واجهك الآخرون بقناعة كبيرة لا ينبغى لذلك أن يجعلك تؤمن بأفكارهم وتصدقهم دون أن تفكر فى ما يحدث حولك لا تفكر فى أى شىء بشكل سطحى فهناك المزيد باقٍ تحت السطح.

على الصعيد العاطفى:

>إذا كنت على استعداد للتخلى عن طريقتك القديمة فى التعامل والروتين الذى تسلل إلى العلاقة، يجب أن توضح لحبيبك وجهة نظرك وأن تمنحه بعض المقدمات كى لا تزعزع التغييرات استقرار حبك وتفسده وتصبح العلاقة شائكة لفترة طويلة.

على الصعيد الصحى:

>تحتاج اليوم للبحث عن حل فورى لمشاكلك الصحية، اليوم يجب أن تكون حذرًا بشأن الأطعمة غير الصحية فى نظامك الغذائى وحاول أن تستعين بالمختصين، وتتجنب الأطعمة الدهنية والزيتية لتحافظ على مستوى الضغط منخفضًا، حتى لا يرتفع إلى مستويات خطيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>من المتوقع أن تنشئ علاقة صداقة جديدة اليوم، ولكن احترس من أن يكون العطاء من جانب واحد فقط وأن تقدم ما هو أكثر من اللازم كى لا يساء فهمك.>الصراع المتزايد سيجعلك تسأل نفسك هل هذه الطريقة التى تريد أن تعيش حياتك بها؟ حاول أن تقضى بعض الوقت مع نفسك.

حظك اليوم لبرج الحمل:

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على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>علاقاتك المتعددة والناجحة بالكثير من الأشخاص تمنحك ميزة كبيرة فى مكان العمل، وستمنحك الفرصة والقدرة لتكون بمثابة جسر مهم بين شخصيات متعددة ووجهات نظر مختلفة فى العمل، وهى مهارة كانت فى متناول يديك طوال الوقت ولكنك تكتشفها يومًا بعد يوم.>عندما يتعلق الأمر بالحب والعلاقات فإنك تندفع نحو الوعود الكبيرة دون أن تفكر حقًا بها، وهو الأمر الذى ينبغى أن تكون أكثر حذرًا بشأنه، وعليك أن تعمل بجهد إضافى من أجل تحقيق التوازن بين رغباتك الشخصية ومصالح الشريك فى العلاقة وانظر فى قراراتك بعناية.>معاناتك مع آلام المفاصل ستقل بعض الشىء اليوم، يمكنك القيام أخيرًا ببعض التمارين الرياضية الخفيفة للحفاظ على مرونة جسمك ولياقتك.>لا تدع هذه الآلام البسيطة تمنعك من ممارسة الرياضة وإلا سيبدأ جهازك المناعى فى الشكوى، ولا تنس أن تضع صحتك على رأس قائمة أولوياتك.>حياتك الاجتماعية هى البداية لتوليد بعض الحرارة الحقيقية فى حياتك، تأكد من ألا تتغيب عن الأحداث المقبلة فى أجندتك، وحاول التعرف على أشخاص جدد وتبذل نوع آخر من الجهد الاجتماعى.>حافظ على تغذية عقلك خلال وقت فراغك وقم بزيارة بعض المتاحف والمعارض واستمتع بالقراءة.

حظك اليوم لبرج السرطان:

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على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>نواياك الجيدة لا تعنى أن ما تخطط له سيكون سهلاً، احترس من المتغيرات غير المتوقعة التى قد تحدث لك فى وقتٍ أو آخر، فهناك العديد من الجوانب الخفية التى تحتاج إلى أن تكون على استعداد لها.>ستتوفر لك الكثير من الفرص للتواصل بشكل رومانسى مع شخص مميز فى حياتك، وفى دائرتك الاجتماعية اليوم ولكن يجب أن تنتبه لطاقتك المستنزفة التى قد تجعلك تفوت فرصًا كثيرة. عليك أن تكون عذبًا فى مغازلاتك وتهتم بنفسك وتستمع لرغبة جسدك فى الراحة.>حاول ألا تفقد أعصابك اليوم فارتفاع مستويات التوتر فى جسدك قد تؤذيك جسديًا، خاصة أن لديك مستويات ثابتة من التوتر فى العقل والجسد، حاول أن تتجنب الأمور المجهدة اليوم وسترى الفوائد الصحية.>لا تجعل اعتزازك بنفسك يمنعك من الاحتفال مع اصدقائك بإنجازاتهم والاحتفاء بنجاحهم، فهم يحتاجون بعض الثناء على ما أنجزوه والاعتراف بإنجازهم لن ينقصك شيئًا، فمن الجميل أن يناموا وهم يعرفون أنك فخور بهم هذا لن يكلفك شيئًا ولكنه سينعكس عليك وعلى علاقتكم إيجابًا.