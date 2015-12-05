حظك اليوم برج الميزان السبت 5/12/2015

حظك اليوم لبرج الميزان:

على الصعيد المهنى:

العمل الذى تعمل به فى الوقت الحالى لا يتناسب معك على الإطلاق، عليك أن تقوم بالبحث عن عمل أكثر راحة منه بالنسبة لك يلبى احتياجاتك الحالية حتى تؤدى أداء جيدًا فيه، فهناك صعوبة فى الاستمرار فى عمل يستنزف طاقتك بهذا الشكل.

على الصعيد العاطفى:

أنت شخص شديد العطاء لا تنتظر مقابلا من أجل ما تقدمه لغيرك، تجد الكثيرين يستغلون هذه الطيبة فيك ويحاولون الحصول منك على الكثير من الخدمات بدون الإحساس بتعبك، وعليك أن تكون أكثر واقعية وتتجنب أن تقوم بجعل الآخرين يطمعون فيك وفى كرمك إلى هذه الدرجة.

على الصعيد الصحى:

أنت أكثر عرضه لعمل حادثة هذه الفترة أكثر من أى فترة ماضية تسبب الضرر البالغ لك، احذر طريقك أثناء السير أو قيادة السيارة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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>يعتقد من حولك أنك السبب فى الكثير من المشاكل التى حدثت لهم فى الفترة الأخيرة وانت مطالب بان تدافع عن نفسك تجاه هذه التهم الكثيرة، التى ربما من كثرتها لم تعد قادرا على تبرئة نفسك منها، لهذا عليك الحسم واتخاذ قرار تفاجئ به الجميع.