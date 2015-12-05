حظك اليوم برج السرطان السبت 5/12/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

على الصعيد المهنى:

نواياك الجيدة لا تعنى أن ما تخطط له سيكون سهلاً، احترس من المتغيرات غير المتوقعة التى قد تحدث لك فى وقتٍ أو آخر، فهناك العديد من الجوانب الخفية التى تحتاج إلى أن تكون على استعداد لها.

على الصعيد العاطفى:

ستتوفر لك الكثير من الفرص للتواصل بشكل رومانسى مع شخص مميز فى حياتك، وفى دائرتك الاجتماعية اليوم ولكن يجب أن تنتبه لطاقتك المستنزفة التى قد تجعلك تفوت فرصًا كثيرة. عليك أن تكون عذبًا فى مغازلاتك وتهتم بنفسك وتستمع لرغبة جسدك فى الراحة.

على الصعيد الصحى:

حاول ألا تفقد أعصابك اليوم فارتفاع مستويات التوتر فى جسدك قد تؤذيك جسديًا، خاصة أن لديك مستويات ثابتة من التوتر فى العقل والجسد، حاول أن تتجنب الأمور المجهدة اليوم وسترى الفوائد الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

لا تجعل اعتزازك بنفسك يمنعك من الاحتفال مع اصدقائك بإنجازاتهم والاحتفاء بنجاحهم، فهم يحتاجون بعض الثناء على ما أنجزوه والاعتراف بإنجازهم لن ينقصك شيئًا، فمن الجميل أن يناموا وهم يعرفون أنك فخور بهم هذا لن يكلفك شيئًا ولكنه سينعكس عليك وعلى علاقتكم إيجابًا.