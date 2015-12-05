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أنغام لـ"محمود سعد": "بعمل ألحان علشان الناس تسمعها مش تغنيها"

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أنغام لـ"محمود سعد": "بعمل ألحان علشان الناس تسمعها مش تغنيها" أنغام لـ"محمود سعد": "بعمل ألحان علشان الناس تسمعها مش تغنيها"
قالت الفنانه أنغام، إنها تختار أعمالها على ذوقها الخاص، مضيفة "أنا باختار على ذوقى فى الموسيقى وأنا بحب المزيكا لأنها كل حاجة فى حياتى وهى هوايتى وموهبتى".

وأضافت "أنغام" خلال حوارها مع الإعلامى محمود سعد، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أنه طوال الوقت تقنع نفسها بأنها تلعب بأغانيها وتصنع ألحاناً لكى يسمعها الناس وليس ليتغنوا بها، مضيفة "أنا بعمل ألحان علشان الناس تسمعها مش تغنيها، وطول الوقت بقنع نفسى إنى بلعب وبعمل حاجة بحبها مش بشتغل ولو حسيت لحظة إنى بشتغل هوقف اللى بعمله".

وأوضحت الفنانة أنغام، أنها توقعت نجاح أغنية "أكتبلك تعهد"، مضيفة "وكنت متأكدة أنها هتعلم وتخطت توقعاتى"، "ومن أهم سمات الموهبة أن يبقى عندك قدرة إنك تحط نفسك فى موقف معشتهوش وتغنى الإحساس صح".

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