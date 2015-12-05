خلى بالك.. العصير على معده فاضية بيجيب حموضة ووجع معدة

يرتكب الإنسان خلال يومه الكثير من الأخطاء الغذائية تجعله عرضة للكثير من الأعراض المرضية دون الانتباه إلى ذلك، بعض هذه الأخطاء قد تسبب أضرارا معوية مزعجة.

وفى هذا الموضوع يحدثنا الدكتور محمد عيسى، استشارى أمراض الباطنة والسكر، حيث أوضح خلال حديثه أن بعض العادات غير الصحية التى تبدأ بها يومك قد تؤثر على صحتك وتسبب لك أعراضًا معوية مزعجة خلال اليوم، ومن أهم هذه الأخطاء تناول البعض للعصائر المسكرةعلى الريق مباشرة، مما ينذر بمشكلات معوية كثيرة.

تناول العصائر على الريق، عادة غير صحية، لأنها تساعد على زيادة حامضية دم الجسم، ومن ثم تسبب مشكلات هضمية كثيرة، منها الإصابة بالحموصة لزيادة حامضية الجسم، فضلا عن تسبب السكريات بالعصائر فى إحداث ألم بالمعدة، أو عدم الراحة بعد تناوله مع إمكانية زيادة الغازات والتقلبات المعوية، والشعور بآلام البطن، هذا ما أكد عليه استشارى الباطنة.

وتابع عيسى حديثه ليؤكد أن المشكلة تتفاقم إذا ما كانت العصائر محلاة وغير طبيعية، أى معلبة وجاهزة، وهو ما يسبب أضرارًا معوية كثيرة، منها الميل للغثيان، وألم بالمعدة، وإعاقتها لهضم الطعام الذى يتناوله الفرد بعدها، مع تقليل نشاط المعدة وحركيتها.

ولذا شدد الدكتور محمد على ضرورة الاهتمام بعدم تناول العصائر التى تزيد الحامضى على الريق، كذا الاهتمام بتناول كوب من المياه مضاف إليه ملعقة من العسل الأبيض، أو الاهتمام بشرب كوب من المياه العادية.