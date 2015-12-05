صلاح الحصاوى: تمكين الشباب ومشاريع الصرف الصحى أهم أولوياتى بالبرلمان

قال صلاح الحصاوى عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الزيات فى محافظة الغربية، أن لديه برنامج تنموى شامل للنهوض بقرى الدائرة وخدمة أبنائها يركز على الاهتمام بمشاكل الصرف الصحى من خلال استكمال مشاريع الصرف الصحى المتوقفة فى عدد من قرى كفر الزيات، وسرعة إنجاز الأعمال النهائية الخاصة بها، لكى تدخل الخدمة إلى جانب إنشاء مشاريع الصرف الصحى فى القرى المحرومة منه والنهوض بالبنية التحتية فى قرى" دلبشان، كفور بلشاى، أبو الغار" كمرحلة أولى.

وأشار الحصاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى ضرورة حل المشاكل التى تعانى منها قرية الدلجمون إحدى أكبر قرى المركز، وأبرزها إنشاء معدية أخرى للكوبرى الملاحى، ورفع كفاءة الطرق ذات المنسوب المنخفض سطح الأرض، والتى تتسبب فى وقوع حوادث السيارات.

وأضاف "النائب صلاح الحصاوى"، أن قرية السرطان "كفر مشلة" تأتى أيضا على أهم أولوياته فى المرحلة القادمة، والتى تعد من أكثر القرى التى انتشر بها مرض السرطان، وهى مسقط رأس الطفل أحمد ياسر المريض بالسرطان والذى قابله الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أنه سيسعى لحل مشاكل الصرف الصحى التى تعانى منها القرية منذ سنوات وتوفير مياه نظيفة للمواطنين وتوصيل المرافق الضرورية لها.

وتابع "الحصاوى"، "أركز أيضا على النهوض بالمنظومة الصحية فى كفر الزيات من خلال تطوير المستشفيات والوحدات القروية، ووحدات طب الأسرة وتحسين الخدمة الطبية بها إلى جانب توفير العلاج اللازم حتى يتمكن المواطنين من الحصول على خدمة طبية مناسبة لهم وعمل مظلة للتأمين الصحى لتشمل جميع المواطنين حتى يتثنى للفقير أن يتلقى خدمة علاجية مناسبة له.

وأكد "الحصاوى" على اهتمامه بالشباب واشراكهم فى الحياة السياسية من خلال تمكينهم من المناصب القيادية فى المحليات والاستفادة من أفكارهم والعمل سويا للنهوض بمصر.