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تداول فيديو لضباط وجنود يحيون العلم بمدرسة عقب انتهاء عملية الانتخابات

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تداول فيديو لضباط وجنود يحيون العلم بمدرسة عقب انتهاء عملية الانتخابات تداول فيديو لضباط وجنود يحيون العلم بمدرسة عقب انتهاء عملية الانتخابات
فى لقطة جميلة وتجسد لمعنى الإنتماء للوطن، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى لضابط بالقوات المسلحة وبعض الجنود وهم يقومون بتحية العلم بإحدى المدارس فى طابور الصباح وأثناء تواجد الطلاب بالمدرسة لبدء يوم دراسى جديد.

وأوضح النشطاء أن الفيديو تم تسجيله عقب الانتهاء من عملية تأمين الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية.

وقام النشطاء بتداول الفيديو بشكل كبير، حيث وصلت مشاركات الفيديو فى اليوم الاول لبضعة الالاف، وتخطت المشاهدات مئات الالاف.

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ضابط القوات المسلحة المصرية قبل مغادرة المدرسة أدى تحية العلم في طابور الصباح

‎Posted by Ahmed Sayed on‎ 2 ديسمبر، 2015

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مصر 365

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