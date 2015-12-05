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اهالى "الفتح" بأسيوط يقطعون الطريق السريع احتجاجاً على مصرع وإصابة شخصين

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اهالى "الفتح" بأسيوط يقطعون الطريق السريع احتجاجاً على مصرع وإصابة شخصين اهالى "الفتح" بأسيوط يقطعون الطريق السريع احتجاجاً على مصرع وإصابة شخصين
قطع أهالى 3 قرى بمركز الفتح بأسيوط الطريق الصحراوى الشرقى "أسيوط - القاهرة" أمام مركز الفتح وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات وجذوع النخيل، احتجاجاً على عدم وجود مطبات بالطريق السريع الأمر الذى أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر تم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى فى حالة خطرة بعد أن صدمتهما سيارة نقل تحمل مواد بناء وفرت هاربة.

وتلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مرمز الفتح يفيد قيام أهالى قرى الفيما، والقصر، والمعصرة التابعين لمركز الفتح بقطع الطريق الصحراوى الشرقى أسيوط القاهرة أمام قرية الفيما وإشعال النيران فى إطارات السيارات وجذوع النخيل، احتجاجاً على مصرع شخص وإصابة آخر تم نقله مستشفى أسيوط الجامعى فى حالة خطرة بعد أن صدمتهما سيارة نقل تحمل مواد بناء أثناء استقلالهم دراجة بخارية أمام قرية الفيما بمركز الفتح وفرت هاربة.

وطالب الأهالى المحتجون بعمل مطب صناعى لحمايتهم من سيارات النقل الثقيلة المتكررة فى هذا الطريق، فيما تقوم قيادات أمنية من مديرية أمن اسيوط بالتفاوض مع المحتجين حول عدولهم عن قطع الطريق.

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مصر 365

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