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موزة الخابوري .. تميز في العمل و كرم بلا حدود

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موزة الخابوري .. تميز في العمل و كرم بلا حدود موزة الخابوري .. تميز في العمل و كرم بلا حدود

التحقت الملازم أول موزة راشد الخابوري، مديرة فرع البرامج المجتمعية بالشرطة المجتمعية والدعم الاجتماعي في رأس الخيمة بالسلك العسكري بمجرد نجاحها من الثانوية العامة في 4 أغسطس 1992 من خلال دورة تأسيسية للمستجدات تدربت على أساليب التدريب العسكري الجيد، وكذلك حركات المشاة بالتفصيل.

حيث تفوقت، وحصلت على جائزة مدير مدرسة الشرطة، ونالت المركز الأول في الضبط والربط العسكري. وعلى أساس ذلك تم تعيينها في إدارة البحث الجنائي لتصبح من أوائل العناصر النسائية بإمارة رأس الخيمة التي تلتحق بهذا القطاع وتشغله على مدى 20 عاماً، أثبتت جدارتها في العمل بالتحقيق والبحث الجنائي الذي كان يستلزم التزامها فكرياً ونفسياً وجسدياً.

لديها إسهامات كثيرة ومتعددة في مجالات البحث الجنائي وكذلك من ناحية الدعم الاجتماعي. وحققت نتائج كبيرة في مجال التوعية والإرشاد والتوجيه الاجتماعي، نالت العديد من الجوائز والشهادات التقديرية التي أثبت فيه أن هناك ثقة كبيرة وبمعدلات عالية في المرأة الإماراتية وأدائها من قبل فئات المجتمع..

والدليل على ذلك الشرطة النسائية التي نجحت في تحقيق أهدافها بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة والإعداد المتميز. وتكمل دراستها الجامعية تخصص القانون والاقتصاد بفضل من الله ومن ثم بفضل سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية.

 

 

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