سالم الغفلي.. البر ملاذه العائلي

في هذا العالم ليس هناك عطايا مجانية، فأي انجاز يحتاج إلى الكثير من الجهد والمثابرة، هذا مبدأ ينتهجه سالم خليفة الغفلي مدير نيابة المرور في عجمان في شتى أمور حياته.

في حديثه الهادئ العميق شدد على أهمية التواصل الأسري ودوره في تعزيز أواصر المجتمع الاماراتي، مشيراً إلى أن يوم الجمعة بالنسبة له يوم عائلي بامتياز يلتقي وأخوته فيه بمنزل العائلة.

مضيفا ان كل الارتباطات تلغى في هذا اليوم من اجل مسامرة الوالدة والبقاء معها اكبر وقت ممكن، فيما يخصص جزءاً من إجازته مع أولاده الذين يفضلون البحر وممارسة رياضة كرة القدم وركوب الدراجات في البر، معتبراً نجاح العلاقة بين الاب وأبنائه مبنية على الحوار الهادف الشفاف والثقة المتبادلة.

سالم يمضي وقته خارج اطار العمل في ممارسة رياضة «الكروس فيت» هي عبارة عن رياضة فيها لياقة بدنية وبناء عضلات، وتركز على المرونة والرشاقة، وتمارس فيها مجموعة ألعاب رياضية، بحيث تمارس بشكل جماعي وليس بشكل فردي، وأوضح أن يومه يبدأ في الصباح الباكر..

حيث يخرج الى عمله في تمام الساعة الثامنة صباحا ويعود الى منزله قرابة الثالثة ليتناول وجبة صحية خفيفة تمكنه من الخروج وممارسة الرياضة التي اعتاد عليها وأصبحت جزءا من برنامجه اليومي، لافتا الى ان الجميل في هذه الرياضة أنها تشمل كامل الجسم وتمارس ضمن جدول يومي من الاحد الى الخميس وبانتظام، وقال «ممارسو هذه الرياضية يحققون نتائج متميزة على صحة وسلامة الجسم».

عزيمة

وذكر وهو من خريجي أكاديمية شرطة دبي كيف يمكن للتسلح بالعزيمة ان تجعل من الشخص انسانا فاعلا منتجا ومؤثرا في محيطه؟ ويجيب عن هذا السؤال فيقول «التحقت بالدراسة المسائية في الكلية لارتباطي بواجبات العمل في الفترة الصباحية وكنت وقتها ضمن العاملين في سلك القوات المسلحة، كنت أقطن في رأس الخيمة وعملي في المنامة والكلية في دبي»..

ولخص يومه الذي كان يبدأ آنذاك الساعة الرابعة فجراً، وبعد انتهاء ساعات العمل يتوجه من فوره الى دبي لينهي محاضراته قرابة التاسعة مساءً ليعود الى منزله مرة اخرى في رأس الخيمة، هذا التعب كان ممزوجا بحسب الغفلي بمتعة كبيرة لا تضاهيها متعة «معلقا» لأنني كنت أحقق أهدافي واحدا تلو الاخر مدفوعا بتحفيز من دولتي التي توفر لأبنائها كل شيء وبرغبة جامحة في التميز والارتقاء بالنفس.

ارتباط

ولأنه من أشد الاشخاص ارتباطا ببيئته المحلية فان الرحلات البرية تشكل جزءا لا يقل أهمية عن ممارسة الرياضة فيستغل الاجواء الجميلة للخروج مع الاهل او الاصدقاء كلما اتاح له وقته وعمله ذلك.

وقال «نخرج إلى البحر برفقة الأولاد وأحرص على قضاء وقت ممتع معهم أشاركهم أفكارهم وألعابهم وأقترب منهم بصورة تعكس عمق الترابط العائلي وجوهره الحقيقي»، موضحا انهم يمارسون الى جانب رياضة السباحة، رياضة كرة القدم وهي الرياضة التي يفضلها ابناه ويستمتعان بها، اضافة الى ركوب الدراجات في الصحراء.