مسؤولون: ترجمة لفكر سموه تجاه مستقبل الأجيال

أكد عدد من المسؤولين في الوزرات والدوائر المحلية أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنشاء مكتب لحكومة دبي الذكية يأتي استكمالاً للمبادرات السابقة لمواكبة التقدم التقني المتسارع وستشكل نقلة نوعية في مختلف مجالات الحياة يلمسها المواطن والمقيم والزائر لمدينة دبي، التي باتت أنموذجاً حياً في تقديم خدمات متميزة تتماشى مع متطلبات وتطورات العصر الحديث.

شكر

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه يشكل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استكمال البناء التشريعي لمدينة دبي »الأذكى عالمياً«، ثمرة التوجيهات السديدة لسموه الرامية إلى تحقيق مبادرة »دبي الذكية«، التي أطلقها سموه لجعل إمارة دبي الأذكى عالمياً، وحرص سموه الدائم على ابتكار نموذج جديد للنهوض بالإمارة، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين في دبي.

وأضاف، أتقدم بجزيل الشكر لسموه على ثقته الكريمة، ونتعهد جميعاً بأن نكون على قدر الثقة، وأن نتحمل المسؤولية على أكمل وجه، وأن نعمل بشكل متواصل بروح الفريق لإسعاد الناس، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وسنعمل مع جميع المؤسسات الحكومية في دبي كفريق عمل واحد، كي تصبح دبي نموذجاً يحتذى به على المستوى العالمي للمدينة الذكية المتكاملة المتصلة، في سبيل تحقيق رؤية سموه، التي تهدف إلى تسهيل حياة الناس وتحقيق سعادتهم.

إدارة

تقدم اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بأصدق آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الانتهاء من استراتيجية تحويل دبي لمدينة ذكية، وإرساء الدعائم والأطر المؤسسية والتشريعية اللازمة لابتكار نموذج جديد وفريد في تنمية وإدارة المدن حول العالم، بما يكفل إدارة كل المرافق والخدمات عبر أنظمة إلكترونية ذكية ومترابطة، وتسخير كل السبل والوسائل التكنولوجية الحديثة لراحة وإسعاد الناس.

وأضاف إن سموه أكد: »إن إدارة المدن العالمية تتطلب العمل المستمر والدؤوب من أجل راحة وإسعاد الناس من خلال توفير الخدمات المختلفة بشكل سريع ومبتكر، يوفر العناء ويدخر الجهد والمال، ولا بد من استغلال الوسائل التكنولوجية خير استغلال وكل الإمكانيات متاحة ومتوفرة لتحقيق تلك الأهداف«.

وثمن حرص دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لكافة الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة للتعاون لتحقيق رؤية تحول دبي للمدينة الأذكى عالمياً وتأكيد سموه: اعملوا بروح الفريق الواحد... واستعينوا بالخبرات القادرة على صناعة مستقبل يليق بأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما العناصر الشابة التي تريد خدمة وطنها في كافة المجالات.

وأكد أن شرطة دبي تحرص على مواكبة كل ما هو جديد في مجال الخدمات الذكية وذلك بهدف الارتقاء بالأداء وتبسيط الإجراءات وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي من أوائل المؤسسات الحكومية التي تعمل على تطبيق مبادرات الحكومة الذكية التي تنص على إنجاز التحول نحو الحكومة الذكية على مستوى الدولة في تقديم خدمات ذكية لإسعاد المتعاملين والموظفين.

حرص

قال المستشار عصام الحميدان النائب العام لمدينة دبي، إن جميع الدوار الحكومية في الإمارة حريصة على تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون إمارة دبي المدينة الأذكى في العالم، مشيراً إلى أن هذه الرؤية وهذا الطموح باتا على مرمى حجر من أن يصبحا حقيقة مكتملة الأركان بفضل إرادة سموه وتصميمه على تحقيق هذا الهدف، وبدعم جميع الدوائر والجهات المحلية.

وأضاف النائب العام:»نحن جنود لهذه الدولة، وكلنا نعمل بإخلاص وتفانٍ من أجل الوصول إلى طموح القيادة بأن تصبح مدينة دبي المدينة الأذكى عالمياً، وهذا ليس بالكثير أو البعيد، فما أنجزناه إلى الآن يشي بأننا قريبون جداً من تحقيق هذا الحلم، وليس أقلها ان دبي هي مدينة السعادة، وتحويل الأحلام إلى حقائق، وهي كذلك المدينة التي لا تنام،«.

وقال:»طالما ان القيادة الرشيدة تسعى لتحقيق طموح أن تصبح دبي الأذكى عالمياً، فهذا يتطلب منا جميعاً دعم هذا التوجه من خلال المبادرات والبرامج والخطوط التي تقودنا إلى تحقيقه«.

وأشار الحميدان إلى أن ثمة خطأً شائعاً بأن القوانين والتشريعات عائق أمام التقنية، قائلاً:»النيابة العامة القضائية باتت منذ زمن ليس بقريب نيابة ذكية..

وجميع خدماتها مؤتمتة، وهذا يتوافق مع أي تشريع، ونحن ندعم مسألة التحول الذكي لجميع الدوائر حتى تصبح دبي المدينة الأذكى في العالم، فالقوانين تحث وتشجع على هذا النهج والتحول، لأن الإمارة بصفة خاصة والدولة بصفة عامة كلتاهما ذكية، وتمارس الأتمتة والأذكنة منذ عدة سنوات، وبالتالي فإن التحول الذكي ليس أمراً جديداً على دولتنا، ولا يتناقض مع أي قانون أو تشريع«.

تحول

قالت الدكتورة عائشة بن بشر المدير العام المساعد في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اشكر الثقة الكبيرة من سموه بتعييني مديراً عاماً لمكتب مدينة دبي الذكية، منوهة بأن اليوم بصدور هذه الحزمة من التشريعات نحن في صدد تحول جديد استكمالاً لمبادرة دبي الذكية التي أطلقها سموه..

وهذه التشريعات هي الأساس الذي تبنى عليه أي مدينة ذكية، ونأمل من جميع الجهات والمؤسسات التعاون لتحقيق رؤية سموه بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم بما يدعم عمليات التحول الذكي بالتنسيق مع الجهات الحكومية، واستحداث الخدمات الذكية المبتكرة والبنية التحتية وتطويرها، ومراجعة المقترحات المقدمة من تلك الجهات بشأن استحداث أو تطوير الخدمات الذكية تحقيقاً لإسعاد المتعاملين.

وتشكيل مجلس إدارة "مكتب مدينة دبي الذكية" يعنى بالتحول الذكي، أمر مهم جداً وأساسي في مبادرات المدن الذكية، لأن وضع أي قوانين أخرى تعنى بالبنية التحتية في هذا التحول تحتاج لمثل هذا المجلس وأفضل المدن الذكية في العالم شكلت مثل هذا المجلس ونحن في دبي يختلف لدينا الأمر لأن المجلس ملاصق لمتخذ القرار.

مسيرة

قال الخبير طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي: »لقد وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذا الإعلان، مدماكاً جديداً في مسيرة التحول الذكي على المستويات كافة، لما لديه من رؤية ثاقبة في وضع دبي على الخارطة العالمية والقيام بمبادرات خلاقة تهدف إلى تطوير سمعة الإمارة ووضعها في مصاف المراكز العالمية الأكثر تطوراً«.

وقال: »إن هذا الإعلان يساهم من دون شك في مأسسة وترسيخ مبادرة الحكومة الذكية وتحويل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الإمارة إلى ورشة عمل متكاملة، من أجل ابتكار الحلول الذكية التي تهدف إلى زيادة الكفاءة الحكومية وإسعاد الناس«.

وأضاف: »إن محاكم دبي ستكون من الجهات الفاعلة في عملية التحول الذكي؛ ونحن نعتبر إنشاء المؤسسة الجديدة مساهمة في خلق بيئة تفاعلية بين محاكم دبي والدوائر الأخرى كافة، بحيث يتم العمل بروح الفريق الواحد كما عودنا سموه«.

نقلة

وقال محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة: إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء مكتب لدبي الأذكى عالمياً ما هو إلا ترجمة حقيقية لفكر سموه المستنير، الذي يعكس نظرة سموه الثاقبة نحو مستقبل مشرق ليس لإمارة دبي فقط بل لإمارات الدولة كافة.

وأضاف أن وزارة الصحة تعمل على قدم وساق نحو تحقيق أهداف ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يواكب التقدم التقني المتسارع في جميع دول العالم، بما يضمن لأبنائنا مستقبلاً جديداً وفكراً تنموياً واعياً يستطيع المنافسة ولديه القدرة على الإبداع.

وقال إن هذه الخطوة ستشكل نقلة نوعية في مختلف مجالات الحياة يلمسها المواطن والمقيم والزائر لمدينة دبي، التي باتت أنموذجاً حياً في تقديم خدمات متميزة تتماشى مع متطلبات وتطورات العصر الحديث، لافتاً إلى أن إسعاد الناس هو الهدف الرئيس لحكومة المستقبل التي تضع في مقدمة أولوياتها خدمة المجتمع وتسهيل حصوله على خدماتها بكل سهولة ويسر.

وأضاف أن الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع الرعاية الصحية بدبي وسيعزز من قدراته لتحقيق سعادة الناس والاستجابة لمتطلباتهم واحتياجاتهم في الوقت المناسب.

وأكد العلماء أن السعي نحو التميز سيبقى مهمة دائمة للوزارات والمؤسسات الحكومية بدبي، والتي تستمد رؤيتها من الفكر الثاقب لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤمن بأنه لا يوجد خط نهاية لسباق التميز، على مختلف المستويات الحكومية والخاصة.

تنمية

قال الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: قدمت دبي نموذجاً فريدا من نوعه في مجالات تنمية المدن وإدارتها، بما في ذلك جودة الخدمات الحكومية الذكية في مختلف القطاعات التي تستهدف نشر السعادة بين مختلف شرائح المجتمع، معتبرا أن الجهود والتطبيقات الحالية في مختلف القطاعات الحكومية بدبي تشير إلى أن دبي ماضية بقوة لأن تصبح التجربة المستقبلية في ميدان المدن الذكية.

وأضاف الكرم: نستمد من الرؤى الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قوة دافعة للمضي قدما بروح الفريق الواحد، ومواصلة العمل المشترك مع مختلف زملائنا في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، من أجل أن تكون دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً».

وأشاد مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بتأسيس«مكتب مدينة دبي الذكية»معتبرا أنه من شأنه تحقيق الاستثمار الأمثل للطاقات والكفاءات البشرية والمادية من أجل تعزيز مكانة الإمارة علَى المستويين الإقليمي والدولي باعتبارها المدينة الأذكى والأسعد عالمياً«.

نموذج

قال وسام العباس لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: يأتي قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إطار استكمال الهيكل التنظيمي لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً وإرساء الدعائم والأطر المؤسسية والتشريعية اللازمة لابتكار وتقديم نموذج جديد وفريد للعالم في تنمية المدن وإدارتها..

إضافة إلى تعزيز ودعم التحول إلى الحكومة الذكية بهدف تقديم خدمات ذكية إبداعية لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما يضمن توفير الراحة والرضا والسعادة للمتعاملين من خلال توفير الخدمات المختلفة بشكل سريع ومبتكر وذكي على مدار الساعة.

وأضاف لوتاه قائلاً: إن المرحلة المقبلة موسومة بشعار لا تنازل عنه وهو »دبي المدينة الأذكى عالمياً« شعار اختاره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مستشرفاً المستقبل الذي يصعب الحفاظ على مكتسباته إلا باستكمال الهيكل التنظيمي لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً وإرساء الدعائم والأطر المؤسسية والتشريعية الجديد لتحقيق الهدف الأسمى للقيادة.

مواطنون: ترسيخ لقيمة دبي عالمياً واستشراف الغد

وأوضح الشاب خالد الملا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو قدوة لكل الشباب الإماراتي بما يملكه من فكر مستنير ورؤية ثاقبة فضلاً عن طاقة إيجابية يصدرها لكل من حوله، من خلال الأفكار المستقبلية المهمة والمفيدة لبناء الصروح الكبيرة، مؤكداً أن الإعلان عن الانتهاء من استراتيجية تحويل دبي لمدينة ذكية، ستعمل على ترويج دبي للعالم كواحدة من أفضل المدن العالمية من حيث البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية.

مكانة أرقى

وأشار أن ذلك من شأنه الانطلاق بمستقبل دبي الاقتصادي لمكانة أرقى وأفضل من حيث الخدمات التي تقدم للمتعاملين بكافة مستوياتهم محلياً وعلى مستوى رجال الأعمال الذين يتهافتون على الاستثمار في مشاريع الإمارة، تأكيداً لقيمة واسم دبي عالمياً، موضحاً أن مقولة سموه بشأن الاستعانة بالخبرات القادرة على صناعة مستقبل يليق بأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة..

لاسيما العناصر الشابة التي تريد خدمة وطنها في كافة المجالات، هي رسالة لأبناء الوطن للانطلاق بقوة، من خلال العمل الدؤوب والأفكار البراقة والمبتكرة التي تحمل هدفاً إيجابياً للمؤسسات التي يعملون من خلالها، وأنه يجب تكاتف الجميع للبناء على ما هو موجود من إنجازات وزيادتها لتقديمها للأجيال المستقبلية من أبناء الوطن.

أوضح المواطن إسماعيل الحمادي أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الانتهاء من استراتيجية تحويل دبي لمدينة ذكية، خطوة كبيرة جداً من شأنها تقديم دبي كنموذج جديد وفريد في تنمية وإدارة المدن حول العالم، وأن الهيكل التنظيمي والتشريعي الذي أعلن عنه لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً يهيئ ويرسخ إدارة كل المرافق والخدمات بالإمارة عبر أنظمة إلكترونية ذكية ومترابطة، كما يعمل على تسخير كل السبل والوسائل التكنولوجية الحديثة لراحة وإسعاد الناس.

وأشار الحمادي أن سموه دائماً يوجه فرق العمل التي لا تهدأ بالإمارة نحو الابتكار وتقديم أفكار من شأنها نقل الخدمات المقدمة في مؤسساتها لآفاق أبعد من شأنه تقديم دبي للعالم على أنها الأقدر والأنجح في كل المجالات، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المتنوعة وإعطاء رسالة للعالم، على أن دبي تملك الكثير لتقدمه.