حمدان بن زايد: الإمارات أرست قواعد ثابتة لتعزيز العمل التطوعي

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تبوأت مراكز متقدمة في سلم الحضارة الإنسانية بفضل جهود أبنائها التطوعية وأرست قواعد ثابتة ومتينة لتعزيز مسيرة العمل التطوعي الذي تهتم به نهجا وممارسة وتفرد له مساحة كبيرة ضمن خططها وإستراتيجياتها لتحقيق المزيد من الريادة في هذا المجال الحيوي.

وقال سموه إن التطوع يمثل ركيزة أساسية في توجهات الدولة الإنسانية بفضل الدعم والتشجيع الذي يجده من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تضحيات

وحيا سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان - في تصريح بمناسبة يوم التطوع العالمي الذي يصادف الخامس من ديسمبر تضحيات متطوعي الإمارات المنتشرين في العديد من الساحات التي تشهد كوارث وأزمات حادة لتقديم الدعم والمساندة لضحاياها من المدنيين..

مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الذي يضطلع به متطوعو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن حاليا لافتا إلى أنهم يؤدون واجبا مقدسا تجاه أشقائهم اليمنيين ويتواجدون بينهم في أحلك الظروف وأصعب اللحظات يوفرون احتياجاتهم ويسهرون على راحتهم.

وشدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على أن متطوعي هيئة الهلال الأحمر يجسدون على أرض الواقع ومن خلال ممارستهم اليومية للأعمال التطوعية الأهداف والمبادئ السامية التي تسعى الهيئة لتحقيقها.

وذلك من خلال برامجها وأنشطتها الممتدة لكل صاحب حاجة داخل الدولة ولكافة الشعوب التي تعاني من وطأة الظروف، وقال سموه «كانت مشاركاتهم صورة مشرقة لأبهى صور البذل والعطاء ومن أهم أسباب ارتياد هيئتنا الوطنية لأوجه النشاط الإنساني كافة».

ترسيخ

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن التطوع يعتبر روح العمل الإنساني وأحد العوامل المهمة في تعزيز مجالاته وترسيخ مبادئه وقيمه بين البشر كما ان العمل التطوعي واجب ديني ووطني والتزام أخلاقي تجاه الإنسانية في أي مكان وزمان ويحمل مفهوم التطوع مضامين وقيما أخلاقية عظيمة ومنهجا تربويا تتكاتف فيه جهود المتطوعين وتعاونهم مع كافة فئات المجتمع في حالة السلم وحين وقوع الكوارث والأزمات.