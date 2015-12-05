محمد الشرقي: المبادرات تعزز التلاحم

بدعم من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عصر أمس، حفل العرس الجماعي الـ 16 الذي شارك فيه 33 شاباً مواطناً، وذلك في مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في الفجيرة، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي.

ويقام العرس الجماعي في الفجيرة ضمن الأعراس الجماعية التي تشهدها الدولة في هذا اليوم، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الشباب واستقرارهم، متزامنة مع الاحتفالات الجماهيرية باليوم الوطني الـ 44.

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وقال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، إن مبادرة الأعراس الجماعية في الدولة جزء من ثقافة الخير والعطاء التي نشهدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة العرسان الـ 33 بزفافهم، متمنيا لهم حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق وبارك الجهد الذي بذلته »لجنة العرس الجماعي« في الفجيرة لتحضير وتجهيز متطلبات العرس الجماعي، مؤكداً أهمية هذه المبادرات الجماعية في تعزيز أواصر المحبة والتكافل في مجتمع الإمارات وزيادة التلاحم بين الدولة وأبنائها والتأكيد على مسؤولياتها المجتمعية.

شهد الحفل الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة والشيخ احمد بن حمد بن سيف الشرقي وعدد من الشيوخ وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وكبار المسؤولين ومديرو الهيئات والمؤسسات الحكومية في الفجيرة وجمع كبير من ذوي العرسان والمدعوين.