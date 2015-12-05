مدرب الزمالك - حازم إمام لـ في الجول: شرف لي طرح أسمي لتدريب الفريق ولكن

"إنه لفخر وشرف لي مجرد طرح اسمي لتدريب الفريق".. هكذا علق حازم إمام أسطورة نادي الزمالك لـFilGoal.com على اقتراح مجلس إدارة الفريق لتعينه كمدير فني.

وكان اقتراحا من أعضاء مجلس الإدارة على مرتضى منصور رئيس النادي بتعيين حازم إمام كمدير فني. (طالع التفاصيل)

وعلق إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص حازم إمام. (طالع التفاصيل).

ولكن ما رأي حازم إمام. وهل بالفعل تلقى نداء من الزمالك بوجوده كمدير فني جديد للفريق؟

وقال حازم إمام لـFilGoal.com: "فخر وشرف لي ومسؤولية كبيرة جدا أن يتم ترشيحي كمدير فني جديد للفريق ولكن لم يتحدث معي أي أحد بشكل رسمي".

وأوضح "تلقيت اتصالا هاتفيا من مرتضى منصور يخبرني بالتواجد في مقر النادي يوم السبت في تمام الثانية عصرا ولكن من أجل اجتماع اللجنة الفنية".

رأي حازم إمام

وعن رأيه الشخصي في المدير الفني الجديد أكمل حازم إمام حديثه مع FilGoal.com قائلا: "المدرب الأجنبي خيار أفضل من وجهة نظري في الوقت الحالي".

وأتم "مصلحة نادي الزمالك أهم من أي مصلحة شخصية".