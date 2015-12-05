روعة الحدائق النباتية الأوروبية في صور

تحتاجين إلى أيّام عدة لاستكشاف المعالم السياحية للوجهة التي تقصدينها، لكن في حال كانت الأخيرة تضمّ حديقة وطنية، فلا تفوتي المرور بها، للاستراحة من جولاتك في بقعة تحوطها الخضرة، على وقع خرير مياه البحيرات الاصطناعية.

"سيدتي. نت" يرافقك بجولة على7 حدائق نباتية في أوروبا.

1. "الحديقة الإنجليزية"

تقع "الحديقة الإنجليزية" في "ميونيخ"، وتعتبر واحدة من الحدائق الأجمل في ألمانيا، إذ تغطّي مساحة وقدرها 910 فداناً، وتضمّ أكثر من 100 جسر. كما تزدان بمجموعة وافرة من الأشجار والنباتات. هناك، يحلو حضور البحيرة الاصطناعية التي تجذب المحليين والزائرين على حد سواء، لافتراش البقعة التي تحوطها والتأمل!

تتكشّف "الحديقة الإنجليزية" أيضاً عن 36 كيلومتراً من المسارات المناسبة للتنزه.

في "الحديقة"، يتمركز بعض أماكن الجذب في "ميونيخ"، بما في ذلك "متحف بافاريا الوطني"، حيث مجموعة رائعة من التماثيل والمفروشات الألمانية عائدة إلى العصور الوسطى.

2. "الحديقة العظيمة"

في ألمانيا أيضاً، تتمركز "الحديقة العظيمة"، وتحديداً في مدينة "درسدن". يسيطر طراز "الباروك" الفرنسي على المكان الذي يمتدّ على مساحة مستطيلة تبلغ حوالي كيلومترين مربعين. تستقبل "الحديقة" الجمهور منذ سنة 1814، بعد أن كانت بنيت ما بين 1678 و1683، وتضمّ حديقة للحيوان وثانية للنبات ومصنع "فوكس واجن" للسيارات، مع الإشارة إلى أن الأخير حديث النشأة، وواقع في الركن الشمالي الغربي من "الحديقة".

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3. حديقة "بيندا غيريس" الوطنية

تمثّل "بيندا غيريس" في مدينة "براغا" الحديقة الوطنية الوحيدة في البرتغال، على الرغم من وجود عديد من المتنزهات الطبيعية. تم إنشاؤها في 8 مايو/أيار 1971، بهدف حماية التربة والمياه والنبات والحيوان. هي تمتدّ على مساحة 697 كيلومتراً مربعاً، وتعدّ موطناً لعدد كبير من الحيوانات البرية، وأنواع عدة من النبات.

4. حديقة "دي ماريا لويزا"

تمتدّ حديقة "دي ماريا لويزا" العامّة، وعنوانها مدينة "إشبيلية" الاسبانية، على طول نهر الوادي الكبير بالقرب من وسط المدينة. كانت في الأصل جزءاً من حدائق قصر "سان تيلمو"، وتمّ التبرع بها للمدينة في سنة 1893. تأوي عدداً كبيراً من الطيور، تشمل الحمائم والبجعات والببغاوات والبطوط، فضلاً عن ديكور جذاب يجمع التماثيل والبرك والنوافير في أرجائها.

5. "الحديقة اليابانية"

في شارع الأميرة غريس، وبجوار مركز المؤتمرات "غريمالدي" في مدينة "موناكو"، افتتحت "الحديقة اليابانية" في سنة 1994، بناءً على طلب من الأمير رينيه الثالث. تغطّي الحديقة مساحة وقدرها 7000 متر مربع، منها 1100 متر مربع للبحيرة. تجدر الإشارة إلى أنه تمّ استيراد النباتات من أنواع ذات أصول مختلفة، مثل: البحر الأبيض المتوسط وأمريكا الجنوبية وأستراليا وأفريقيا وآسيا.

يمكن زيارة الحديقة، يومياً، وذلك من التاسعة صباحاً حتى غروب الشمس.

6. "سي جاردن"

تعدّ "سي جاردن" الحديقة العامّة الأقدم في مدينة "فارنا" البلغارية، كما أنها الأكبر في منطقة البلقان. تقع على طول الساحل في المدينة على البحر الأسود، وتجذب السائحين، إذ تشكّل مكاناً رائعاً للاستجمام.

بصرف النظر عن المتنزهات والشاطئ والمطاعم فيها، يمكن الاسترخاء أيضاً في مجمع حمامات السباحة في المكان.

7. حديقة "تريغلاف" الوطنية

"تريغلاف" هي الحديقة الوطنية الوحيدة في "سلوفينيا"؛ كانت تأسّست في سنة 1981 في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، وفي الجزء الجنوبي الشرقي من سلسلة جبال الألب. اكتسبت اسمها من جبل "تريغلاف" الأكثر ارتفاعاً في البلاد (2864 متراً). هناك، تحلو ممارسة الأنشطة في هذه البيئة الطبيعية النقية.

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