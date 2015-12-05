بالفيديو - يوفنتوس يضرب لاتسيو بهدفين ويقترب خطوة أخرى نحو المنافسة

اقترب يوفنتوس خطوة أخرى نحو العودة للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بالفوز على لاتسيو.

وسجل الفريق الأبيض والأسود انطلاقة سيئة هذا الموسم وضعته بالمركز الـ 16 في بعض الفترات.

وفاز يوفنتوس على مضيفه فريق لاتسيو بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس ضغط منذ بداية اللقاء، وفي الدقيقة السادسة سدد باولو ديبالا كرة عرضية، ارتطمت بقدم مدافع لاتسيو سانتياجو جينتيليتي وسجل بالخطأ في مرماه.

ديبالا لم يكتف بذلك، وفي الدقيقة الـ 32 سدد تصويبة أخرى رائعة سكنت شباك الحارس ماركيتي لتعلن عن الهدف الثاني للضيوف، ولينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني، حافظ يوفنتوس على ريتم الأداء، وكاد مانزوكيتش أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة الـ 64 من رأسية، إلا أن كرته جانبت القائم، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء.

فوز يوفنتوس رفع رصيده للنقطة الـ 27 في المركز الخامس، متساويا مع روما قبل أن يخوض فريق العاصمة مباراته يوم السبت مع تورينو.

وفي المقابل تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة الـ 19 في المركز العاشر.

وضيق يوفنتوس الفارق مؤقتا مع المتصدر نابولي صاحب الـ 31 نقطة.

شاهد أهداف اللقاء من هنا