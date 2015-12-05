نصائح غذائية للتخلص من الحموضة.. أهمها كل لقمة على الريق

تنتج الحموضة عن الكثير من الأسباب والاضطرابات المعوية، ومن يعانى الحموضة يعانى انزعاجا شديدا من نتائجها، فهى تحد من شهية الشخص وتشعره بالألم والحرقة عند تناول الطعام، كما تؤثر على راحته المعوية وحالته النفسية.

وأوضحت الدكتورة بسمة أحمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن للحموضة أسبابًا عديدة وعلى المريض بها أن يواجهها ويقى نفسه من تكرار الإصابة بها لأنها من الأعراض المرضية المتكررة والمزعجة للغاية، وعليه أن يطلب مساعدة طبيب مختص فى حال تكرارها لمرات متتالية دون جدوى بالعلاج.

>وبجانب الشق الطبى لابد من أن نعى أن أغلب المشكلات المعوية ما هى إلا نتاج الاضطرابات الهضمية الناتجة عن اضطراب النظام الغذائية اليومى، والذى يعتمد على تناول الأطعمة التى تثير أحماض المعدة وتلهب جدارها وتسبب لها أعراضا مرضية، كالاطعة الحارة والحريفة والمتبلة بشكل مبالغ فيه، والمسبكات والدسمة والدهون والغنية بالدقيق الأبيض، وشرب المياه الغازية والكافيين كالشاى والقهوة بإفراط.

وتابعت الدكتورة بسمة حديثها ذاكرة مجموعة من أهم النصائح للتغلب على الحموضة والوقاية منها قدر الإمكان منها، الاهتمام بالبعد عن تناول الأطعمة والمشروبات السابق ذكرها، والاهتمام بتناول قطعة بسيطة من الخبز صباحا قبل الإفطار لاعتدال طبيعة حموضة المعدة، كذا الاهتمام بضبط مواعيد تناول الطعام، والإفطار مبكرا كذلك الاهتمام بتناول الطعام لا بارد ولا ساخن ولا تشرب خلاله الكثير من المياه او المياه الغازية أو العصير، كذلك اهتم بتناول الطعام الصحى الملىء بالأطعمة الباردة كالسلطات الخضراء، ابتعد عن ابتلاع الطعام دون التأنى فى مضغه، كذلك تجنب الضغط على الأمعاء سواء بجلسة القرفصاء أو بارتداء أثواب وأحزمة ضيقة عند منطقة المعدة.