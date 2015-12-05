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المتهمان بحرق الملهى الليلى: اشعلنا فيه النيران بسبب منعا من الدخول

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المتهمان بحرق الملهى الليلى: اشعلنا فيه النيران بسبب منعا من الدخول المتهمان بحرق الملهى الليلى: اشعلنا فيه النيران بسبب منعا من الدخول
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بوضع خطة بحث مكثفة لسرعة تحديد وضبط مرتكبى واقعة إشعال النيران بأحد المحال بالجيزة دائرة قسم شرطة العجوزة والتى نتج عنها وفاة 16 مواطن، أسفرت جهود قطاع مصلحة الأمن العام ومديريتى أمن الجيزة والسويس إلى تحديد وضبط إثنين من مرتكبى الواقعة قد هربا إلى محافظة السويس عقب إرتكابها، وهما محمد عماد محمد على وشهرته "حماصه" 18 سنة طالب، ومقيم شارع السوق بدائرة قسم شرطة إمبابة ومحمد عبدالرحمن زكى عبدالرحمن وشهرته "محمد المجنون" 19 سنة ميكانيكى، ومقيم المنيره الغربية بدائرة قسم شرطة إمبابة وضبط الدراجة البخارية المستخدمة فى الواقعة.

اعترف المتهمان بما أسفرت عنه التحريات بإرتكاب الواقعة بإلقاء زجاجتى مولوتوف على الملهى الليلى وإطلاق عيار نارى صوبه بالإشتراك مع آخران هاربان بدافع الإنتقام لسابقة منعهما من دخول المحل.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف جهود البحث لضبط الهاربان.

مصدر أمنى: ضبط شخصين متورطين بواقعة إلقاء مولوتوف على مهلى ليلى بالعجوزة
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