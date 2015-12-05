الداخلية:نبحث كل ما يتداول عن وقائع التعذيب ولا نتستر على أخطاء أو تجاوزات

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة، إنه يتم فحص كل ما يتداول حول عمليات التعذيب، مشيرًا إلى أن هناك وقائع كثيرة جداً بها مبالغات ومغالطات، منها فيديو فتاة شبرا الخيمة، حيث بها رواية تتناقض مع الإجراءات التى اتخذتها الشرطة، والتى كانت السبب فى إخلاء سبيل الفتاة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى "عمرو خليل": "أى حد يتعرض لواقعة تعذيب يتوجه ببلاغ للنيابة العامة، إحنا مابنتسترش على أخطاء أو تجاوزات"، مطالباً بتقديم أسماء بالمختفين قسرياً، لأن هناك كثيرًا من الأسماء محكوم عليها ومودعة بالسجون.