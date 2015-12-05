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الزمالك يوضح لـ في الجول عقوبة باسم مرسي.. ' غرامة وليست إيقاف '

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الزمالك يوضح لـ في الجول عقوبة باسم مرسي.. ' غرامة وليست إيقاف ' الزمالك يوضح لـ في الجول عقوبة باسم مرسي.. ' غرامة وليست إيقاف '

أبدى رونالد كومان، المدرب الهولندي لفريق ساوثامبتون الإنجليزي ثقته في بقاء جناحه سايدو ماني مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الألماني كان قد أبدى إعجابه بالجناح السنغالي، ما دعا بعض التقارير الصحفية للتأكيد على أن بايرن ميونيخ قد يعرض ضم اللاعب.

رونالد كومان قال في تصريحات للصحفيين: "لا أتوقع أنني سأفقد سايدو ماني في انتقالات شهر يناير".

وأضاف "لن نبيع أي لاعب في شهر يناير لأننا بحاجة إليهم جميعا، ونريد المنافسة بشكل قوي على التأهل الأوروبي في بطولة الدوري".

كومان أتبع "أؤكد لكم أن ماني لن يرحل عن ساوثامبتون في شهر يناير حتى لو وصله عرضا مقابل 100 مليون استرليني".

ويرتبط ماني صاحب الـ 23 عاما، بعقد مع ساوثامبتون ينتهي في عام 2018 المقبل.

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