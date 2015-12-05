بعد وعكة صحية مفاجئة الأطباء ينصحون نيللي بملازمة المستشفى

تعرضت الفنانة المصرية نيللي لوعكة صحية مفاجئة، إستدعت نقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة، حيث أمرها الأطباء بالبقاء في المستشفى لعدة أيام لإجراء بعض الفحوصات الطبية، والاطمئنان عليها.

يُذكر أنه تم تكريم نيللي في ختام "مهرجان القاهرة للفنون"، في دورته الأولى حملت اسمها، وهي بكت تأثراً نظراً للحفاوة والترحيب اللذان حظيت بهما.

جدير بالذكر أن النجمة نيللي متغيبة عن الأعمال التليفزيونية والدرامية منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث قدمت آخر أعمالها الفنية عام 2005 فى مسلسل "قصاقيص الورق".