أيمن زيدان يريد إنقاذ أولاده من "داعش"

يستعد المخرج السوري باسل الخطيب لإنجاز رابع أفلامه السينمائية من بعد " مريم"، "الأم"، و" أبناء الشمس"، حيث يعمل على إخراج الفيلم الجديد الذي سيحمل عنوان "الأب" الذي كتب نصّه بالشراكة مع وضاح الخطيب، على أن ينطلق تصويره قريباً في ريف طرطوس على الساحل السوري.

وقد وقع الإختيار في أداء أدوار البطولة على كل من: أيمن زيدان، علاء القاسم، حلا رجب، يحيى بيازي، روبين عيسى، ورنا كرم.

المخرج باسل الخطيب، سيباشر تصوير الفيلم في بداية العام المقبل، وتدور أحداثة في العام 2015 حيث يحاصر تنظيم "داعش" إحدى البلدات السورية ويحاول سكانها النجاة بحياتهم، ويتناول العمل مساعي أب (يلعب دوره الفنان السوري أيمن زيدان) يحاول إخراج عائلته من البلدة وإنقاذها من الموت بأي ثمن كان.

يشار إلى أن فيلم "الأب" سيكون أحد إنتاجات المؤسسة العامة للسينما.