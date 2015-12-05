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اي القطتين أجمل: نانسي أم إليسا؟

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الجمعة 04-12-2015 22:03

نشرت الفنانة ناسي عجرم صورة لها، بعد أن قامت بإجراء تعديلات على جهها، حولتها إلى قطة مع شاربين.

نانسي نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بمناسبة عيد البربارة وعلقت تحتها" هاشلي بربارة مع بنات الحارة عرفتها من عينيها ومن لمسة إيديها".

يشار إلى أن إليسا كانت قد نشرت صورة لها، بـ "لوك" القطة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام" في عيد البربارة أيضاً، بالإضافة إلى صورة أخرى مشابهة ولكن من قبيل المزاح.

 

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