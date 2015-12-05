وسام صليبا: هذه هي أسباب مشاركتي في "ديو المشاهير" وباسم ياخور مثالي الأعلى

أشار الممثل وسام صليبا في دردشة مع "سيدتي نت"، إلى أن هناك أكثر من سبب يقف وراء مشاركته في برنامج "ديو المشاهير"، وأوضح "بالدرجة الأولى، أنا أسعى إلى تقديم الدعم لجمعيات معينة في لبنان ويهمني أن أقدم لها الدعم المادي، ومساعدة الجمعيات هو أمر معروف عني منذ أن كنت أعيش في لوس انجلوس" حيث كنت أتعاون مع جمعيات معينة هناك، ومشاركتي في "ديو المشاهير" جاءت لدعم الجمعيات التي أساعدها في لبنان. وفي الدرجة الثانية، لأن البرنامج أتاح أمامي الفرصة للغناء، لأن الغناء هو مهنتي الثانية وشغفي الثاني من بعد التمثيل. وفي الدرجة الثالثة، للإستفادة من الأضواء التي تسلط علي، والتي ستساهم في تنمية مهنتي وصورتي كفنان في لبنان والعالم العربي، حتى مع الاشخاص الذين أعرفهم في أوروبا وأميركا. وتابع وسام صليبا" لا يمكن أن ننكر أن كل نجم يشارك في "ديو المشاهير" يشعر بالسعادة، لأن الأضواء مسلطة عليه، وأنا مثلهم، وهذه المشاركة ستفتح أمامي الأبواب للمشاركة في مرحلة لاحقة في مسلسلات وأغنيات أكثر أهمية من تلك التي أقدمها حالياً".

وسام أكد أنه كوّن صداقات مع كل النجوم الذين يشاركون في برنامج "ديو المشاهير"، وأضاف" أنا وطوني عيسى إتفقنا كثيراً، لاننا متقاربان عمراً، كما أن سينتيا خليفة هي صديقتي قبل أن نشارك في "ديو المشاهير"، وأنا كنت أعرفها من خلال مسلسل "أحمد وكريستينا". رولا شامية مثل أختي الكبيرة وهي تقدم لي كل الدعم والتشجيع، ونتبادل الإنتقادات والملاحظات، كما أنني تقرّبت جداً من باسم ياخور وهو بمثابة "مثال أعلى" بالنسبة إلي، لأنه ممثل رائع ويتمتع بالكاريزما والحضور والشخصية وطيبة القلب، وإذا رغبت بالتمثّل بنجومية فنان، فإنني أتمثل بنجومية ياخور. هو فنان يتمتع بشعبية فائضة على مستوى الوطن العربي كله، وفي الوقت نفسه يتصرف كأي شخص عادي.

وعن توقعاته للنجم الذي سيفوز بالبرنامج، وهل يعتقد أنه قد يكون باسم ياخور، أجاب" هذا الامر ليس معروفاً، لأن نتائج التصويت متقاربة جداً. طوني عيسى كان من بين أحد المرشحين للفوز فيه، وقبله معزّ التومي وكذلك شكران مرتجى" وأضاف "ست الستّات" وهي "بتاخد العقل".

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