أخبار عاجلة

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هذا ما جمع يارا بعاصي الحلاتي

Google+ Print

الجمعة 04-12-2015 23:23

اجتمع كل من الفنان عاصي الحلاني والفنانة يارا في حفل إطلاق ألبوم "بالعكس 2" لجان ماري رياشي، بالإضافة إلى نجوم آخرين، أمثال: "لارا اسكندر، وعبير نعمة، وخليل بو عبيد، والإعلامية أنابيلا هلال وزوجها د. نادر صعب".
جان ماري أكد لـ"سيدتي نت" أن "الموسيقى التي تكون بعكس التيار هي المطلوبة أكثر، وهو أمر بدأه منذ 7 سنوات، وهي موسيقى مختلفة عمّا نراه في السوق".
وتابع القول: "وهذا الأمر يجب أن يستمر، ونحن بصدد التحضير لـ"بالعكس كيدز"".
عاصي الحلاني الذي التقط الصور مع جان ويارا، اغتنمها فرصة للحديث معهما حول آخر أعمال كلّ منهما. عاصي تمنى التوفيق لجان ماري، "لأنه شخص معطاء، وفنه يحمل إبداعا لا نراه عند غيره"، وفق تعبيره.
بدورها، قالت يارا: "ننتظر أعمال جان ماري المميزة، خصوصاً تلك التي نقدّمها سوياً"، كاشفة عن أنها قامت بتسجيل أغنية ثانية خاصة بالأطفال ستكون ضمن ألبوم "بالعكس كيدز".
تابعوا في هذا الفيديو ماذا قال باقي النجوم لجان ماري...

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي