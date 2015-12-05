هذا ما جمع يارا بعاصي الحلاتي

اجتمع كل من الفنان عاصي الحلاني والفنانة يارا في حفل إطلاق ألبوم "بالعكس 2" لجان ماري رياشي، بالإضافة إلى نجوم آخرين، أمثال: "لارا اسكندر، وعبير نعمة، وخليل بو عبيد، والإعلامية أنابيلا هلال وزوجها د. نادر صعب".

جان ماري أكد لـ"سيدتي نت" أن "الموسيقى التي تكون بعكس التيار هي المطلوبة أكثر، وهو أمر بدأه منذ 7 سنوات، وهي موسيقى مختلفة عمّا نراه في السوق".

وتابع القول: "وهذا الأمر يجب أن يستمر، ونحن بصدد التحضير لـ"بالعكس كيدز"".

عاصي الحلاني الذي التقط الصور مع جان ويارا، اغتنمها فرصة للحديث معهما حول آخر أعمال كلّ منهما. عاصي تمنى التوفيق لجان ماري، "لأنه شخص معطاء، وفنه يحمل إبداعا لا نراه عند غيره"، وفق تعبيره.

بدورها، قالت يارا: "ننتظر أعمال جان ماري المميزة، خصوصاً تلك التي نقدّمها سوياً"، كاشفة عن أنها قامت بتسجيل أغنية ثانية خاصة بالأطفال ستكون ضمن ألبوم "بالعكس كيدز".

تابعوا في هذا الفيديو ماذا قال باقي النجوم لجان ماري...