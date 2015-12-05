أخبار عاجلة

لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: أوباما يضيء مع عائلته شجرة عيد الميلاد الوطنية

Google+ Print

السبت 05-12-2015 02:33

أضاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعائلته، شجرة عيد الميلاد الوطنية، وتذكر ضحايا حادث إطلاق النار الذي حصل في كاليفورنيا منذ يومين.

وقال أوباما أثناء إضاءة أنوار الشجرة الوطنية للعام الثالث والتسعين "خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد.. عيد ميلاد سعيد للجميع".

وقاد أوباما الذي أحاطت به زوجته وابنتاه ووالدة زوجته العد التنازلي في حديقة البيت الأبيض في احتفال تضمن عروضاً لمغني البوب Aloe Blacc وفرقة Fall Out Boy.

واستغل أوباما، االذي افتتح صفحته الرسمية على فيس بوك، الإحتفال لتذكر ضحايا حادث إطلاق النار في كاليفورنيا، وقال "مصابهم هو مصابنا أيضاً، ذلك لأننا أسرة أمريكية واحدة. نعتني ببعضنا بعضاً في السراء والضراء. يجب أن يعلموا أننا جميعا نهتم بهم في موسم العطلات هذا".

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي