بالصور: أوباما يضيء مع عائلته شجرة عيد الميلاد الوطنية

أضاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعائلته، شجرة عيد الميلاد الوطنية، وتذكر ضحايا حادث إطلاق النار الذي حصل في كاليفورنيا منذ يومين.

وقال أوباما أثناء إضاءة أنوار الشجرة الوطنية للعام الثالث والتسعين "خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد.. عيد ميلاد سعيد للجميع".

وقاد أوباما الذي أحاطت به زوجته وابنتاه ووالدة زوجته العد التنازلي في حديقة البيت الأبيض في احتفال تضمن عروضاً لمغني البوب Aloe Blacc وفرقة Fall Out Boy.

واستغل أوباما، االذي افتتح صفحته الرسمية على فيس بوك، الإحتفال لتذكر ضحايا حادث إطلاق النار في كاليفورنيا، وقال "مصابهم هو مصابنا أيضاً، ذلك لأننا أسرة أمريكية واحدة. نعتني ببعضنا بعضاً في السراء والضراء. يجب أن يعلموا أننا جميعا نهتم بهم في موسم العطلات هذا".