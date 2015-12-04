صور | مؤتمر القبائل العربية لدعم الدولة المصرية في الأقصر

شهد محمد بدر محافظ الأقصر المؤتمر الذي نظمه مجلس القبائل العربية والمصرية ونواب الصعيد والذي عقد بقاعة مكتبة مصر العامة بالأقصر، للإعلان عن دعم الدولة المصرية والتأكيد علي أمن وأمان وإستقرار الوطن بحضور السيد الشريف

> الادريسي رئيس رابطة الادارسة علي مستوي العالم والنائب البرلماني أحمد رسلان، نائب رئيس المجلس التنفيذي للقبائل العربية والمصرية،و سالم ابو غزالة مستشار المجلس والمتحدث الرسمي وعدد من القيادات الامنية بجنوب الصعيد وبعض اعضاء مجلس النواب عن محافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر ورموز القبائل والعائلات بمحافظات الصعيد .

أكد المشاركون في المؤتمر أهمية دور القوات المسلحة في تحقيق الأمان والاستقرار في ربوع مصر، لافتين إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود سفينة الوطن في مرحلة حرجة من عمر البلاد، حتى وصل بها إلى بر الأمان.

وشدد المشاركون علي ضرورة دعم المحافظات السياحية وخاصة محافظة الأقصر مؤكدين ، على أهمية تنشيط السياحة وذلك يأتي بالتقدم والاستقرار .