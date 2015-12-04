أخبار عاجلة

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور | مؤتمر القبائل العربية لدعم الدولة المصرية في الأقصر

Google+ Print
صور | مؤتمر القبائل العربية لدعم الدولة المصرية في الأقصر صور | مؤتمر القبائل العربية لدعم الدولة المصرية في الأقصر

جانب من المؤتمر

شهد محمد بدر محافظ الأقصر المؤتمر الذي نظمه مجلس القبائل العربية والمصرية ونواب الصعيد والذي عقد بقاعة مكتبة العامة بالأقصر، للإعلان عن دعم الدولة المصرية والتأكيد علي أمن وأمان وإستقرار الوطن بحضور السيد الشريف
> الادريسي رئيس رابطة الادارسة علي مستوي العالم والنائب البرلماني أحمد رسلان، نائب رئيس المجلس التنفيذي للقبائل العربية والمصرية،و سالم ابو غزالة مستشار المجلس والمتحدث الرسمي وعدد من القيادات الامنية بجنوب الصعيد وبعض اعضاء مجلس النواب عن محافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر ورموز القبائل والعائلات بمحافظات الصعيد .

 

 

أكد المشاركون في المؤتمر أهمية دور القوات المسلحة في تحقيق الأمان والاستقرار في ربوع مصر، لافتين إلى أن الرئيس عبدالفتاح ، يقود سفينة الوطن في مرحلة حرجة من عمر البلاد، حتى وصل بها إلى بر الأمان.

 

وشدد المشاركون علي ضرورة دعم المحافظات السياحية وخاصة محافظة الأقصر مؤكدين ، على أهمية تنشيط السياحة وذلك يأتي بالتقدم والاستقرار .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي

نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان

نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان