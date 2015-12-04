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مصدر أمنى: ضبط شخصين متورطين بواقعة إلقاء مولوتوف على ليلى مهلى بالعجوزة

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مصدر أمنى: ضبط شخصين متورطين بواقعة إلقاء مولوتوف على ليلى مهلى بالعجوزة مصدر أمنى: ضبط شخصين متورطين بواقعة إلقاء مولوتوف على ليلى مهلى بالعجوزة
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم إلقاء القبض على شخصين من المتورطين فى واقعة إضرام النيران فى مهلى ليلى بمنطقة العجوزة، الحادث الذى أسفر عن وفاة 16 شخصًا

وأشار المصدر إلى أن المتورطين فى إلقاء زجاجات الملوتوف فروا هاربين إلى محافظة السويس، وتم إلقاء القبض عليهم بعد مطاردة أمنية بأحد الشوارع التابعة لمحافظة السويس.
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