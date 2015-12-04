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الداخلية: القبض على المتهمين بحرق ملهى ليلى بالعجوزة وقتل 16 شخص

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الداخلية: القبض على المتهمين بحرق ملهى ليلى بالعجوزة وقتل 16 شخص الداخلية: القبض على المتهمين بحرق ملهى ليلى بالعجوزة وقتل 16 شخص
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهمين بحرق ملهى ليلى بالعجوزة مما أسفر عن مقتل 16 شخص.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى أكد أنه تبلغ لإدارة شرطة النجدة بالجيزة بإندلاع حريق داخل ملهى ليلى كائن بشارع النيل بدائرة قسم العجوزة.. إنتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه.. أسفر ذلك عن وفاة (16) شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

ومن خلال الفحص المبدئى للأجهزة الأمنية أشارت المعلومات الأولية إلى وجود خلافات بين العاملين بالملهى وآخرين قاموا على أثرها بإلقاء زجاجات مولوتوف صوب باب الملهى بدافع الإنتقام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتكثف أجهزة البحث الجنائى جهودها لإستكمال التحريات وضبط المتهمين مرتكبى الواقعة وسنوافى بجهود الضبط.

مصدر أمنى: ضبط شخصين متورطين بواقعة إلقاء مولوتوف على مهلى ليلى بالعجوزة

بالفيديو.. أهالى ضحايا "ملهى العجوزة" يتسلمون جثامين ذويهم من مشرحة زينهم

5 أسباب وراء ارتفاع عدد ضحايا حادث الهجوم على "ملهى العجوزة".. غلق باب الطوارىء بالجنازير.. ضيق باب المحل وصعوبة الخروج.. عدم وجود أدوات إطفاء.. انتشار الخمور بالمكان.. وسرعة اشتعال المولوتوف بالأثاث
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"اليوم السابع"يواصل انفراداته المصورة من قلب الحدث..فضائيات وصحف عالمية تبرز انفراد فيديو حريق ملهى العجوزة.. اللقطات الحصرية تتصدر موقعى الجارديان والاندبندنت..ورويترز: ضحايا الحادث احترقوا حتى الموت
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مصر 365

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