معسكر الإسماعيلي - ميدو يتحدث لـ في الجول عن نجوم تستحق الإشادة في ودية مستقبل المرسي

اقترح عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة فكرة تعيين الإمبراطور حازم إمام كمدير فني لخلافة جوزفالدو فيريرا.

واعتزل حازم إمام كرة القدم في 2008 بعد مسيرة حافلة تُوج فيها مع الزمالك بأربع بطولات دوري وبطولتي كأس ومثلهما كأس سوبر وبطولتي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن أحد أعضاء مجلس الإدارة اقترحتعيين حازم إمام كمدير فني.. ومازال الأمر قيد الدراسة.

ولم نستقر بعد اللجنة الفنية ومجلس الإدارة على من يقود الفريق.. وكل الأمور مطروحة.

وعلم FilGoal.com أن فرص المدرب لأجنبي مازالت هي الأقرب برغم الاقتراح بتعيين حازم إمام.

وكان الإمبراطور قد أكد في وقت سابق عزمه على خوض تجربة التدريب.

وعُرض أكثر من سيرة ذاتية على إدارة الزمالك لقيادة الفريق آخرها روبرتو كارلوس أسطورة البرازيل وريال مدريد.

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