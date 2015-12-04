شادية أمام محكمة الأسرة:"جوزى بيتاجر فى الجثث وبيقولى لما تموتى هستفاد منك"

أقامت "شادية.م" دعوى خلع ضد زوجها "مدحت.ص" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، بعد اكتشافها بعد الزواج قيامه بالإتجار فى جثث وأعضاء الموتى وبيعها لطلبه كلية الطب، وطالبت بالتفريق بينهما بعد خشيتها على نفسها منه بسبب تهديداته.

وأكملت"شادية" بدعواها التى حملت رقم 2345 لسنة 2015، "تزوجنا منذ ما يقارب الـ9 شهور وخلال فترة تعارفى به فى البداية كان كله ما أعرفه عنه أنه يعمل محاسب، وبعد أن جمعنا منزل واحد علمت المصيبة ورأيت الاتفاقات الخبيثة التى يعقدها مع طلبة الطب وغيرهم ممن يأخذون أعضاء الموتى بعد دفنهم".

وتابعت، "عندما أعترضت وصعقت من الذى يقوم به هددنى بأنى إذا أفشيت سره سيقتلنى وقال لى نصا –على الاقل هستفاد بحاجه منك بعد ما تموتى".