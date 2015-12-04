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حبس أمين شرطة سرق 1.5 مليون ريال من مسافر بالمطار اتفق معه على تهريبها

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حبس أمين شرطة سرق 1.5 مليون ريال من مسافر بالمطار اتفق معه على تهريبها حبس أمين شرطة سرق 1.5 مليون ريال من مسافر بالمطار اتفق معه على تهريبها
أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى بحبس أمين شرطة ومسافر مصرى بمطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الاول أمين شرطة بإدارة مكافحة المخدرات ويعمل بمطار القاهرة واتفق معه مسافر مصرى يعمل فى دولة خليجية على تسهيل تهريب مليون ونصف مليون ريال من المطار مقابل حصوله على 3 ألاف جنيه رشوة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن أمين الشرطة وضع الأموال المتفق على تهريبها فى ظرف بحقيبة المسافر وتمكن من تفويتها على التفتيش ثم سرق الأموال التى بداخلها قبل إقلاع الطائرة وظن المتهم الثانى أن العملية نجحت والأموال تم تهريبها ولكن عقب وصوله إلى الدولة الخليجية قام بتفتيش الحقيبة فلم يجد بها الأموال فعاد إلى القاهرة واتهم أمين الشرطة فتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التى قررت حبس المسافر وأمين الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيق .

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مصر 365