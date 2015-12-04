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عريقات يدين قرار محكمة الاحتلال برفض استئناف أسرى محررين بصفقة شاليط

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عريقات يدين قرار محكمة الاحتلال برفض استئناف أسرى محررين بصفقة شاليط عريقات يدين قرار محكمة الاحتلال برفض استئناف أسرى محررين بصفقة شاليط
أدان أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات بشدة قرار محكمة الإحتلال العليا برفض استئناف قدمه سبعة أسرى محررين فى صفقة الجندى "شاليط" وإعادة الأحكام المؤبدة الصادرة عليهم ، منهم ستة أسرى مقدسيين.

والأسرى هم : علاء الدين البازيان 57 عاما وجمال أبو صالح 51 عاما وعدنان مراغة 46 عاما وناصر عبد ربه 48 عاما ورجب الطحان وإسماعيل حجازى ، وأسير من مدينة رام الله هو نضال زلوم ، كانت سلطات الاحتلال الاسرئيلى قد أعادت اعتقالهم جميعا العام الماضى.

ووصف عريقات القرار بالمتواطئ والمدروس ، وأضاف " إن الوثيقة التى أرسلت لعائلات الأسرى من شرطة الاحتلال هى دليل واضح على تماهى وارتباط المنظومة القضائية الإسرائيلية المشوهة بمنظومة الاحتلال بشكل كامل ، والتى لا تمت بالقضاء ونزاهته بصلة ، بل تستغلها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لتحقيق أهداف سياسية بحتة.

وأكد عريقات ـ فى تصريح صحفى مساء اليوم الجمعة ، ردا على قرار المحكمة الإسرائيلية ـ أنه أمام غطرسة الاحتلال وقراراته الجائرة بحق الأسرى ، الذين يتخذهم رهائنا لديه ويمارس بحقهم أبشع أصناف التعذيب والأساليب الحاطة من الكرامة الإنسانية ، فإن القيادة الفلسطينية تستثمر جميع الآليات والوسائل للإفراج عنهم وملاحقة إسرائيل قانونيا وسياسيا فى المحاكم والمحافل الدولية ، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية التى رفعت لها دولة فلسطين ملفا كاملا حول الأسرى الفلسطينيين من أجل محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها بحق الأسرى.

ووجه عريقات تحية تقدير واحترام للأسرى فى سجون الاحتلال على صمودهم الأسطورى ، مؤكدا أن قضيتهم تتصدر أولويات منظمة التحرير الفلسطينية وأن القيادة ستواصل كل الجهود للإنتصاف لحقوقهم والافراج عنهم دون قيد أو شرط.
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