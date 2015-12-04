المجموعة العربية بالأمم المتحدة تصوت ضد استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية لاستصلاح الأراضى

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الأمم المتحدة وافقت على مقترح تقدمت به إسرائيل عبر مندوبها الدائم دانى دانون حول استخدام معدات أكثر تطورا فى مجال الزراعة مصنعة فى إسرائيل بالمناطق الأكثر فقرا والتى يسودها الجفاق والمجاعة.

وأضافت الصحيفة أن 124 دولة صوتت لصالح القرار فى حين امتنعت 37 دولة عن التصويت، مضيفة أن المجموعة العربية فى الأمم المتحدة عارضت المقترح ورغم ذلك تم تمريره.

وأوضحت الصحيفة أن تمرير المقترح يعد انتصارا دبلوماسيا فى الأمم المتحدة على المجموعة العربية، حيث قال "دانون"، إن التكنولوجيا الإسرائيلية انتصرت على التصويت فى الأمم المتحدة.

وأضاف "دانون"، أنه على الرغم من أن التكنولوجيا الإسرائيلية ستساعد الدول العربية الفقيرة على النماء إلا أنها رفضت ذلك فى الأمم المتحدة من خلال التصويت ضد المقترح لكونه إسرائيليا.



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