أخبار السعودية اليوم..100 شخصية معارضة تشارك فى مؤتمر المعارضة السورية بالرياض

تناولت أخبار السعودية اليوم، عدد المدعوين للمشاركة فى مؤتمر المعارضة السورية بالرياض، فيما ركزت أخبار السعودية اليوم، ما ستقرره منظمة البلدان المصدرة للبترول تمديد سياسة إنتاج النفط المعمول بها حاليا.>وذكرت مصادر صحفية سعودية أن عدد المدعوين لحضور "مؤتمر الرياض" المخصص لتحديد الوفد المفاوض للنظام وصل إلى 100 معارض سورى.

وركزت أخبار السعودية اليوم على المؤتمر الذى سيتم تنظيمه فى الرياض وسيحضره أعضاء من الائتلاف المعارض وشخصيات شاركت فى مؤتمر القاهرة والشخصيات المستقلة والتشكيلات الأخرى بعد أن تحدد موعد المؤتمر من 8 إلى 10 ديسمبر الحالى.

وتناولت أخبار السعودية اليوم ما تردد حول قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول تمديد سياسة إنتاج النفط المعمول بها حاليا خلال اجتماعها، الجمعة، حيث أبلغت السعودية الأعضاء الآخرين أنها لا تنوى طرح مقترح لفرض قيود على الإنتاج.

وقال ثلاثة مندوبين ومصادر فى أوبك إن المنظمة ستبقى على سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يوميا دون تغيير مواصلة العمل بخطة الدفاع عن الحصة السوقية بدلا من دعم الأسعار القريبة من أدنى مستوياتها فى سبع سنوات. ومن المرجح أن تؤجل المنظمة زيادة فنية لسقف الإنتاج بهدف استيعاب عودة إندونيسيا إلى العام القادم لكن مصدرا قال إنها قد تجرى تعديلا فنيا لمضاهاة الإنتاج الفعلى الحالى الذى يزيد نحو 1.5 مليون برميل يوميا فوق المستوى الرسمى.