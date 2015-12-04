مقتل العشرات من داعش فى قصف للطيران العراقى والتحالف الدولي

واصل الطيران العراقى والتحالف الدولى قصف مواقع تنظيم داعش الإرهابى ، مما أسفر عن مقتل العشرات من الإرهابيين وتدمير سيارات مفخخة ومواقع وأسلحة وعتاد للتنظيم.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الجمعة أن طيران التحالف الدولى نفذ عشر طلعات جوية فى مناطق هيت والرمادى بالأنبار والموصل فى نينوى، أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير أحد عشر موقعا قتاليا وأسلحة وعتاد وجسرين فى "هيت" يستخدمهما داعش لنقل مواد التمويل والتنقل، وورشة لتفخيخ السيارات.. كما نفذ طيران الجيش العراقى 30 طلعة جوية بمختلف قواطع العمليات ضد داعش ولإسناد القوات البرية العراقية.

وأشارت إلى أن القوة الجوية وطائرات التحالف الدولى دمرت ثمانى سيارات مفخخة لداعش وأحبطت هجوما يستهدف القوات العسكرية بمناطق البوفراج وجسر الجرايشى وجسر فلسطين شمالى مدينة الرمادى بالأنبار.

وفجرت قوة من فرقة الرد السريع بالشرطة الاتحادية 43 عبوة تحت السيطرة تحتوى على نترات الأمونيا، وتفككت 14 عبوة ناسفة وستة براميل ناسفة فى منطقة "حصيبة" شرقى الرمادى.. كما فجرت قوة تابعة لقيادة عمليات الجزيرة 25 عبوة ناسفة وطهرت أبراج الضغط العالى الكهربية لمسافة 1000 متر.

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