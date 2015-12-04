«أحمد السقا» يجري عمليتين جراحيتين

أكد النجم أحمد السقا، أن صحته جيدة بعد انتهائه من إجراء عمليتين في ذراعه الأيسر عقب إصابته بجرح قطعي في يده.

وقال “السقا” في تصريحات صحفية ، إنه أثناء متابعته الانتهاء من ديكورات منزله الجديد سقط عليه بعض قطع الجرانيت التي أحدثت القطع الذي أدى لإجرائه العمليتين.

وأضاف أن “طبيبه أكد له أنه بحاجه إلى الراحة التامة لفترة ليس بقليلة حتى يتمكن من العودة لاستئناف نشاطه الفني”.

وكان “السقا” اتفق مع المؤلف أيمن بهجت قمر، والمخرج عمرو عرفة، على بطولة فيلم “هنقتل تسعة” مع النجمة منى ذكي، والفنان شريف منير .