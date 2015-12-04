ضبط أمريكي في ولاية ساوث كارولينا بحوزته 5 الآف بندقية

عثرت الشرطة في ولاية ساوث كارولينا الأميركية على منزل محشو بالأسلحة النارية، حيث كانت الغرف والمرآب مليئة بآلاف البنادق المعلقة على الجدران والموضوعة على طاولات.

حدث ذلك منذ 6 أسابيع، أي في نهاية أكتوبر الماضي، لكن رجال الشرطة لا يزالون يقومون بترتيب البنادق وإحصائها، مرجحين بلوغ عددها إلى حوالي 5 آلاف.

> وذكرت وكالة “رويترز” الجمعة 4 ديسمبر أن صاحب المنزل هو الرجل المسن برينت نيكولسون، وقد تم إلقاء القبض عليه في الـ21 من أكتوبر الماضي في ولاية نورث كارولينا بعدما تجاهل وهو يقود سيارته إشارة التوقف في الطريق.

وأثناء عملية فحص السيارة عثرت الشرطة على 29 بندقية وحوالي 200 قرص هيدروكودون مخدر، وتم توقيف الرجل بشبهة أن بعض البنادق مسروقة وكذلك بسبب تهريبه المواد الأفيونية.

وبعدما أحالت الشرطة نيكولسون للتحقيق بعد إيقافه، أقدمت على تفتيش منزله في ساوث كارولينا، فوجدت الكمية المهولة من البنادق، وتبين أن كثيرا منها مسروقة.

ولا تزال دوافع الرجل والأسباب التي دعته لخزن هذا العدد الكبير من الأسلحة النارية غير واضحة حتى الآن، لكن أصدقاء نيكولسون يصرون على أنه لم يتاجر بهذه البنادق.

يذكر أن حادث نيكولسون هذا يعتبر استثنائيا، حتى في الولايات المتحدة التي تشتهر بامتلاك مواطنيها أكبر كمية من الأسلحة النارية قياسا بالدول الأخرى.