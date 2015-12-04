5 خطوات لإبعاد الشيخوخة عن جمالك

يعتقد البعض أنّ شيخوخة البشرة تبدأ من سن الثلاثين، في حين أنها قد تبدأ قبل ذلك لتكون في منتصف العشرينات لكنها تظهر بوضح على البشرة مع بلوغ الثلاثين وذلك على شكل بعض الخطوط الدقيقة حول العين، بالإضافة إلى البقع الداكنة وجفاف البشرة.

فلمَ لا تقومين باتباع بعض العادات الصحية للعناية بالبشرة قبل بلوغ الثلاثين!! فلربما قد ساهمت هذه العادات في إبعاد شيخوخة البشرة .

إليك سيدتي أهم خمس عادات أساسية لإبعاد شيخوخة البشرة:

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1-وضع واقي الشمس: إنّ أسهل طريقة للحصول على بشرة مذهلة هي وضع واقي الشمس، فهو يعمل كخط دفاع للبشرة ضد البقع السوداء والتجاعيد التي تنتج عند التعرض لأشعة الشمس. استشيري أحد أطباء الجلدية لمعرفة ما هو النوع الأنسب لبشرتك.

2- الواقي ليس الحامي الوحيد للبشرة: قومي بإضافة مضادات الأكسدة الأخرى إلى روتينك اليومي لتعزيز فعالية واقي الشمس، ويساعده على حماية البشرة من الشيخوخة والعوامل البيئية المختلفة التي تؤذي البشرة. يمكنك الحصول على مضادات الأكسدة من خلال تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 كالسلمون السردين واللوز، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بفيتامين C وغيرها.

3-علاج حب الشباب: قد تعانين من بثور وخطوط الدقيقة واضحة على بشرتك، فاحرصي على علاج هذه الحبوب بمنتجات تحتوي على البنزويل بيروكسايد الذي يعمل على قتل البكتريا التي تسبب حب الشباب.

4-التقشير بانتظام: التقشير هو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على بشرتك من حب الشباب؛ فاحرصي على تقشير بشرتك مرتين أسبوعيًّا للحفاظ على نضارتها ولا تنسي الترطيب بعد التقشير.

5- كريم العين: العيون هي النافذة الوحيدة لعمرك فاحرصي على وضع كريم العين يوميًّا قبل النوم للتخلص من الهالات السوداء المزعجة وتقليل الخطوط الدقيقة حول العين.

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