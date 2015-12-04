أخبار عاجلة

لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

تعرّفي على ألوان الكونسيلر حسب استعمالاته!

Google+ Print

الجمعة 04-12-2015 15:31

يعتبر الكونسيلر من أهم المستحضرات المستخدمة في أي ماكاج، فمكياج السهرات،العمل، الجامعة أو المكياج الصباحي الخفيف لا يخلو من الكونسيلر، فهل فكرتِ يوماً في أنواع الكونسيلر؟؟

يتكون الكونسيلر من أربعة ألوان مختلفة في وظائفها:
1- الكونسيلر الأخضر لتغطية الحبوب الحمراء.
2- الكونسيلر البني لإخفاء العيوب التي لا نريد إبرازها كجوانب الأنف.
3- الكونسيلر البيج لإخفاء الهالات السوداء.
4- الكونسيلر البرتقالي لتغطية الهالات السوداء أيضاً، ويمكن وضعه فوق الكونسيلر البيج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي