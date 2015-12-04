تعرّفي على ألوان الكونسيلر حسب استعمالاته!

يعتبر الكونسيلر من أهم المستحضرات المستخدمة في أي ماكاج، فمكياج السهرات،العمل، الجامعة أو المكياج الصباحي الخفيف لا يخلو من الكونسيلر، فهل فكرتِ يوماً في أنواع الكونسيلر؟؟

يتكون الكونسيلر من أربعة ألوان مختلفة في وظائفها:

1- الكونسيلر الأخضر لتغطية الحبوب الحمراء.

2- الكونسيلر البني لإخفاء العيوب التي لا نريد إبرازها كجوانب الأنف.

3- الكونسيلر البيج لإخفاء الهالات السوداء.

4- الكونسيلر البرتقالي لتغطية الهالات السوداء أيضاً، ويمكن وضعه فوق الكونسيلر البيج.