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القومى للسكان بالوادى الجديد يعقد اجتماعه الشهرى بحضور المحافظ

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القومى للسكان بالوادى الجديد يعقد اجتماعه الشهرى بحضور المحافظ القومى للسكان بالوادى الجديد يعقد اجتماعه الشهرى بحضور المحافظ
عقد المجلس القومى للسكان بالوادى الجديد اجتماعه الشهرى برئاسة اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، والمختصين بالقضية السكانية، حيث ناقش الاجتماع المؤشرات الديموجرافية والإحصاءات الحيوية للسكان بالمحافظة وخدمات تنظيم الأسرة والانشطة الإعلامية الخاصة بالتوعية بالقضية السكانية.

وقالت عبير متولى مدير فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة إن الاجتماع ناقش أيضا معوقات العمل السكانى وكيفية التغلب عليها، ودور مديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والإعلام والإذاعة فى التوعية بالقضية السكانية.

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مصر 365