موجز المحافظات.. حبس 4 ضباط فى وفاة طلعت شبيب بقسم الأقصر

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها أنه تقرر حبس 4 ضباط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى قضية وفاة المواطن طلعت شبيب الرشيدى داخل قسم شرطة الأقصر.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، بـ5 سيارات إطفاء وماكيناتين لضخ المياه، وذلك للسيطرة على حريق هائل شب بقرية الدير دائرة مركز دار السلام، نتج عن الحريق احتراق 23 منزلًا وإصابة احد الأشخاص من أصحاب المنازل بحالة اختناق.

كما عبّر عدد كبير من أهالى قرية البراشة، التابعة لقرية الخليج الغربى بمركز مطوبس كفر الشيخ، عن خوفهم من ثعابين الكوبرا التى شاهدوها بالوحدة الصحية بالقرية، وتعددت الشكاوى لرئيس مركز ومدينة مطوبس ووكيل وزارة الصحة، إلا أن تقرير اللجنة المشكلة أوصى بعدم إغلاق الوحدة الصحية بحجة أن ثعبان الكوبرا لا يؤذى الإنسان، ويبحث عن الفئران، ولكن الأهالى لم يقتنعوا بذلك.

ولقيت عروساً مصرعها، وأصيب 13 آخرين خلال حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من قرية باقور التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة أبوتيج يفيد بوقوع حادث تصادم ووقوع وفيات ومصابين.

واشتكى أهالى قرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج فى أسيوط من مياه الشرب فى منازلهم، حيث تغيرت خواص المياه وأصبح لها لون وطعم ورائحة، حيث ان المياه تنزل من صنبور المياه بالمنزل سوداء اللون، مما تسبب فى كارثة صحية لمئات الأسر بالقرية على حد وصفهم.

وإلى أهم الأخبار...

حبس 4 ضباط 4 أيام على ذمة التحقيق فى وفاة طلعت شبيب بقسم شرطة الأقصر

احتراق 23 منزلًا باحدى قرى سوهاج.. و5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

صحة كفر الشيخ ترفض إغلاق وحدة صحية بعد ظهور ثعابين كوبرا..وتؤكد: غير مؤذية

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