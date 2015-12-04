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بالفيديو.. أبو هشيمة يحصل على درع "فارس الجودة الإنسانية" من مهرجان "فرسان الجودة"

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منحت إدارة مهرجان فرسان الجودة فى دورته الـ 13، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، درع فارس الجودة الإنسانية.

وقال رجل الأعمال: "أشكر كل القائمين على الجائزة وأعتبرها أقيم جائزة حصلت عليها لأنها إنسانية، وما قدمته من أعمال خيرية للقرى المصرية لا أحتاج عليها شكرًا، لأنه لابد أن نقف جميعا مع أبناء بلدنا".

يذكر أن هذه الدورة هى الـ 13 لمهرجان فرسان الجودة، يترأسها المهندس طارق حمدان ونائبه محمد خميس، ويكرم كل من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، ووزير الثقافة حلمى النمنم، ورجل الأعمال السعودى فهد بن محمد القرنى، رئيس مجلس إدارة شركة المشير للأمن والحراسة، والفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى، وإيهاب جلال نائب رئيس قنوات النهار، كما يكرم المهرجان، عددًا كبيرًا من نجوم الفن منهم محمد حماقى وأحمد عز ونبيلة عبيد وسميرة سعيد وأمير كرارة وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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مصر 365

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