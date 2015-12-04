بالصور.. محمد منير فى حفل شرم الشيخ: أنا مطرب بيغنى لوطنه

قال الفنان محمد منير عقب صعوده على المسرح بقاعة المؤتمرات بوسط مدينة شرم الشيخ: نحن غير مكلفين من قبل أحد بتنشيط السياحة، وأضاف: أنا مش بغنى لأن حد قالى غنى، لكنى بغنى لوطنى، وكلنا الشعب المصرى، ومافيش غناء لا يوجد وراءه شعب".

ووجه الكينج الشكر لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وقال إن :"أصحابه بيطلقوا عليه قلب الأسد، لأنه من محاربى أكتوبر".

وبدأ منير حفله الغنائى وسط حضور ضخم بأغنية "الحزن شاطر"، وعزف منير منفردًا على آلة الجيتار، وغنى أغنيته الشهيرة "على صوتك بالغنا".