مصر تبلغ روسيا برغبتها زيادة الصادرات الزراعية عقب الحظر على تركيا

أعلنت هيئة الرقابة الزراعية الروسية، اليوم الجمعة، أن مصر أبلغت روسيا برغبتها فى زيادة صادرات المنتجات الزراعية بما فيها الحمضيات وذلك بعد الحظر الذى فرضته روسيا على المنتجات التركية.

وقالت الهيئة الروسية فى بيان: "الجانب الروسى أكد على استعداده للنظر فى كافة المبادرات بصورة عاجلة، وتوصلت الأطراف إلى اتفاقية حول ضرورة إجراء مشاورات بين هيئة الرقابة الزراعية الروسية والهيئات المصرية المختصة، والتى يمكن أن تعقد الأسبوع المقبل".

وكانت الحكومة الروسية، قد حظرت استيراد عدد من المواد الغذائية والزراعية من تركيا اعتبارا من 1 يناير المقبل، ومن بينها لحوم الدجاج والديك الرومى، والطماطم والبصل والقرنبيط والخيار والبرتقال واليوسفى والتفاح والكمثرى والفراولة.

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