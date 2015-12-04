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مصر تبلغ روسيا برغبتها زيادة الصادرات الزراعية عقب الحظر على تركيا

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مصر تبلغ روسيا برغبتها زيادة الصادرات الزراعية عقب الحظر على تركيا مصر تبلغ روسيا برغبتها زيادة الصادرات الزراعية عقب الحظر على تركيا
أعلنت هيئة الرقابة الزراعية الروسية، اليوم الجمعة، أن أبلغت روسيا برغبتها فى زيادة صادرات المنتجات الزراعية بما فيها الحمضيات وذلك بعد الحظر الذى فرضته روسيا على المنتجات التركية.

وقالت الهيئة الروسية فى بيان: "الجانب الروسى أكد على استعداده للنظر فى كافة المبادرات بصورة عاجلة، وتوصلت الأطراف إلى اتفاقية حول ضرورة إجراء مشاورات بين هيئة الرقابة الزراعية الروسية والهيئات المصرية المختصة، والتى يمكن أن تعقد الأسبوع المقبل".

وكانت الروسية، قد حظرت استيراد عدد من المواد الغذائية والزراعية من تركيا اعتبارا من 1 يناير المقبل، ومن بينها لحوم الدجاج والديك الرومى، والطماطم والبصل والقرنبيط والخيار والبرتقال واليوسفى والتفاح والكمثرى والفراولة.


>- بعد 10 أيام من الصراع الروسى التركى.. موسكو تهدد بعقوبات جديدة ضد أنقرة.. قرار وشيك بمنع تصدير القمح واستيراد معدات السيارات.. وإيقاف أضخم مشروع للغاز الروسى.. ونشر منظومات دفاع بأرمينيا لمواجهة تركيا

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