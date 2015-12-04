موجز الصحافة المحلية..أسرار تشكيل «لجان» مواجهة التعذيب بالأقسام

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "أسرار تشكيل «لجان» مواجهة التعذيب بالأقسام"، حيث كشــفت مصادر أمنية طبيعة تكويــن اللجان الرقابية النوعيــة التى أعلن عنها اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخليــة، لمراقبــة أداء الضباط، ورصــد أى تجاوزات تقــع منهم، فى إطار ســعى الــوزارة لخلــق حالة من الوئام بين الشرطة والشعب، والتخلص من التجاوزات الفرديــة للضبــاط، وعمليات التعذيــب فى حق بعض المواطنين، وضمان عدم تكرار هذه الحوادث الفردية.

وتوقعت مصادر مطلعة فى تصريحات لجريدة " الأهرام"، أن يصدر اليوم المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب قرار بتعيين أمين عام جديد لمجلس النواب خلفا للواء خالد الصدر الأمين العام السابق للمجلس الذى تقدم باستقالته أمس الأول بشكل مفاجئ وقبلها الوزير العجاتى وأرجع السبب فى قبول الإستقالة إلى عدم حصول الصدر على ليسانس الحقوق.

وأكد الدكتور عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية لجريدة "أخبار اليوم" أنه تم الإنتهاء من طباعة وتسليم كروت البنزين والسولار إلى إدارات المرور فى 27 محافظة بمجموع 5.7 مليون كارت تمثل 100% من المركبات المسجلة، مشيرا إلى أن المواطنين الذين لم يتسلموا الكروت الخاصة بمركباتهم عليهم سرعة التوجه إلى وحدات المرور التابعة لهم لاستلامها او الدخول على الموقع www.esp.gov.eg لطلب توصيل الكارت إلى المنزل.

ونفى مصدر أمنى بمعبر رفح البرى لجريدة "المصرى اليوم" اقتحام الفلسطينيين بوابات المعبر، حسبما نشرت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية، وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه إن العمل بمعبر رفح مستمر ويجرى على قدم وساق، حيث يتم إنهاء إجراءات عبور الفلسطينيين فى كلا الاتجاهين.

وقال مصدر طبى لجريدة "الشروق"، إن أدوية الجيل الثانى الحديثة أو المركبة المستخدمة فى علاج فيروس "سى" جميعها تخضع لحقوق الملكية الفكرية ولا يحق للشركات المصرية إنتاجها، مشيرا إلى أن الشركات المحلية المنتجة لمثائل "سوفالدى" تبلغ حاليا 10 شركات لا يمكنها إنتاج العقاقير الأحدث من سوفالدى لأنها تخضع لحقوق الملكية الفكرية.