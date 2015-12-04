غدا.. نظر استشكال مبارك ونجليه على قرار حبسهم فى قضية القصور الرئاسية

تنظر محكمة شمال القاهرة، غدا السبت، الاستشكال المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بشأن تنفيذ عقوبتى الرد والغرامة المقضى بهما فى الجناية رقم 8897 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا باسم "قضية قصور الرئاسة".

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونًا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.