حظك اليوم .. توقعات الأبراج الإثنين 7 ديسمبر 2015 مع ماغي فرح

حظك اليوم ، برجك اليوم ، الأبراج اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات برجك اليوم من ماغي فرج

برج الحمل

مهنيا: قد تساهم تجربة الانقطاع عن العمل فى شعورك بالحزن والأسى، ولكن لا تقلق واعتبر أن تلك المرحلة فترة من الاسترخاء والراحة، وربما تحصل على مكافأة مادية كبيرة. عاطفيا: تشعر الان بالتشتت واختلاط الأفكار العاطفية ما يجعلك غير قادر على التركيز وتحديد مشاعرك تجاه الطرف الآخر، حاول أن تحصل سريعًا على الاستقرار صحيا: عندما تتعود على فعل شيء معين كل يوم فقد يصبح إدمانًا، فحاول ألا ترتبط بفعل شىء معين حتى لا تعانى عند التفكير فى التخلص منها وتسبب لك مشكلة نفسية.

برج الثور

مهنيا: عندما تتعمق فى التركيز على إنجاز عمل واحد فإن تدخل أى شخص يزعجك ويجعلك تنفجر فيه غضبًا، حاول أن تتخلص من تلك العادة لتتجنب تلك المواقف قدر الإمكان. عاطفيًا: عدم الشعور بالمسئولية أمر يزعج الشريك منك فحاول أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تخسره، أنت مسئول عن مشاعرك وعما يحدث بينك وبين الحبيب، حاول ألا تظهر ضعفك أمامه. صحيا: قد تعيش حالة من الصراع الداخلى مع نفسك بسبب التوتر وحالة القلق التى تنتابك، حاول أن تعالج نفسك بنفسك طالما تعرف السبب حتى لا تتدهور حالتك الصحية أكثر من ذلك.

برج الجوزاء

مهنيًا: إذا كنت فى أيامك الأولى من العمل الجديد فسوف تشعر بالتعب والإرهاق بعض الشىء لأنه من الصعب أن تتأقلم مع القوانين والقواعد الجديدة بسرعة عاطفيًا: حالة الكتمان العاطفى التى تعيشها لا يمكنك الاستمرار فيها، كما إن الإنسان كائن اجتماعى ولابد أن تكون لديه علاقات عاطفية مع أي من الأشخاص فى أى وقت. صحيًا: قد يعتقد زملاؤك فى مجال العمل أنك مريض بسبب شحوب وجهك ولكنه ليس مرضًا جسديًا بل حالة تنتج عن التفكير الدائم والضغط النفسى الذى ينعكس على جسدك.

برج السرطان

مهنيًا: يجب عليك أن تختار المجال الذى يساعدك على الإنتاج فيه قبل أن تبدأ فى تنفيذ خططك المستقبلية، حتى لا تقف أمامك المشكلات منذ بداية العمل. عاطفيًا: يستمد منك الحبيب الشعور بالبهجة والفرح وهذا الأمر يسعده ويثير إعجابه، ولكنه قد يشعر منك بالانزعاج نتائج تعاملك مع الجنس الآخر بلطف فحاول أن تترك هذه العادة. صحيا: أنت تتمتع بالمناعة القوية التى تساعدك على التصدى للأمراض وتزيد من حمايتك، ولكن إذا شعرت بأى حالة تدهور لصحتك يرجى مراجعة الطبيب على الفور.

برج الأسد

مهنيًا: أنت شخص عملى تقدر المسئولية فإذا وكلت إليك بعض المهام الجديدة ولن تستطيع إنجازها فعليك الاعتراف بذلك بدلاً من البدء فى تنفيذها والوقوف أمام العقبات. عاطفيًا: إذا كنت أعزب ولا تفكر فى الارتباط حاليًا فعليك توضيح الأمر لأحد الأقارب الذى يسعى إلى التقرب منك فى الفترة الحالية حتى لا يبنى آمالاً عليك. صحيًا: اتبع نصائح وإرشادات الأطباء لأنها سوف تحميك بدنيًا من الأمراض المختلفة، ولا ترهق نفسك فى العمل حتى لا تقود صحتك إلى التدهور، حاول أن تحافظ عليها.

برج العذراء

مهنيًا: التساهل فى تقبل أخطاء الآخرين فى مجال العمل قد يسبب لك الخسائر، فحاول أن تجعل كل منهم يدفع ثمن أخطائه حتى لا تتكرر، واحرص على تجنب الأخطاء المتكررة فى عملك. عاطفيًا: تحتاج إلى بعض المشاعر القوية نحو أحد الأشخاص الذين تعرفت عليهم فى الفترة الأخيرة، فقد ترى أنه الشريك المناسب لك، وهو سيتفاجأ بصراحتك وجرأتك فى التعبير عن مشاعرك. صحيا: حاول أن تنتبه لصحتك وإذا شعرت بأى تدهور فى حالتك الصحية فاحرص على شاهد طبيبك الخاص حتى تتفادى معاناة أي من الأمراض.

برج الميزان

مهنيا: الالتزام بالوقت ليس معيار النجاح بالنسبة لك، وهذا ما يفقد كل نتائج أعمالك قيمتها لأنها تأتى متأخرة، قد تحقق بعض الأرباح ولكنك فى حاجة إلى المحافظة عليها حتى تمكنك من بدء المشروعات الجديدة. عاطفيًا: الحب ليس حلمًا فقط بل يمكنك مصادفته فى الواقع فيتحول الحلم إلى حقيقة ملموسة، ولكن إذا أردت أن تحقق حلمك وتصل إلى الحب فلا تفكر بعقلك هذه المرة. صحيًا: التنويع فى النظام الغذائى يساعد على تنويع استفادة الجسم من الأطعمة الموجودة فى الوجبات الغذائية، فاحرص على الاهتمام بوجبة الإفطار حتى تتمتع بالنشاط والحيوية على مدار الان.

برج العقرب

مهنيًا: استخدام التكنولوجيا الحديثة فى إنجاز المهام المهنية تؤدى إلى تطوير العمل والحصول على أفضل النتائج، حاول الاستعانة بها من أجل تحقيق أهدافك. عاطفيًا: أنت ممن يحتاجون دائمًا إلى الأخذ أكثر من العطاء وهذا الحال ينطبق على الحياة العاطفية لأنه فى حاجة إلى شريك يحيطك بالحب، أنت تحتاج إلى تغيير حياتك والبدء فى البحث عن الزوجة المناسبة. صحيًا: يساعدك شرب الماء على التخلص مع الأمراض التى تصيبك جسديًا، كما إن الماء ينقى الجسم من السموم والشوائب.

برج القوس

مهنيا: أنت فى حاجة إلى إظهار مهاراتك فى أداء المهام المهنية الموكلة إليك حتى تحصل على إعجاب المديرين وتتولى أحد المناصب الأعلى فى العمل. عاطفيًا: تنتابك الان حالة من اندماج قلة التركيز مع أحلام اليقظة فترفض القيام بأى شىء، حاول أن تحسن الظن بشريك حياتك ولا تجعل الشك يصيب العلاقة العاطفية بينكما, صحيًا: حاول أن توفر بعض الوقت للراحة والاستمتاع بالأجواء لأن انشغالك طوال الوقت يشكل خطرًا على حالتك الصحية ويسبب لك الضرر.

برج الجدى

مهنيًا: قد يصعب عليك تقدير المبالغ المالية التى تحتاجها لبدء تنفيذ المشروعات الجديدة التى تفكر بها، قد تحتاج إلى القيام بأحد الأمور الخارجة عن المألوف كى تقدم أفكارك العملية. عاطفيا: عندما تبدأ حوارًا مع شخص تحبه حاول أن تتكلم وتنصت له فى نفس الوقت لأن ذلك سيتيح لك فرصة الحصول على الأجوبة، وسيجعل الحوار يشمل الطرفين معا بدلا من سيطرة أحدهما عليه. صحيًا: المرونة والقدرة على الانسجام مع الأجواء المحيطة تساعدك على جسديًا على تجنب الاضطرابات الصحية خلال هذه الفترة التى تشهد تقلبات الطقس.

برج الدلو

مهنيًا: يجب عليك تحديد مسار عملك الذى من المفترض أن يكون مصحوبًا بدراسة مسبقة عميقة توضح لك كيف يمكن استثماره أمامك الكثير من الأمور المهمة التى يجب أن تقوم بها على أكمل وجه. عاطفيا: عندما تشعر بالانزعاج من الشريك يجب عليك أن تخبره بذلك حتى يتعرف على حدود حالتك المزاجية، فتحديد مثل تلك الأمور من البداية يعد أمرًا جيدًا حتى يتجنب كل منكما إزعاج الآخر. صحيًا: هناك فرق كبير بين الطعام المقلى والمشوى فالأول يسبب لك الأمراض المعوية أم الثانى فيفيد فى مثل حالتك، فاحرص على اتباع نصائح الطبيب.

برج الحوت

مهنيا: حاول أن تسرع من وتيرة عملك حتى تتمكن من إنجاز الكثير من المهام فى وقت قصير، وهذا الأمر يساعدك على الترقى إلى أحد المناصب المهمة فى مجال العمل. عاطفيًا: تتلقى الان بعض العروض المغرية من أحد الأشخاص المناسبين لك ولكنك ما زلت متعلقًا بحالة حب قديمة، صعوبة نسيان هذا الشخص قد تضيع فرصة الحصول على شريك مثالى صحيًا: قد يأتى تأجيل زيارة الطبيب مفيدًا لك لأن ما تعانى منه قد لا يحتاج إلى الطبيب ولكن يحتاج إلى الراحة، حاول أن تتخلص من حالة الحزن التى تنتابك حتى لا تصاب باكتئاب شديد



شبكةعيونالإخبارية

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