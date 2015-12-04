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ضبط صاحب محل أجهزة كهربائية بحوزته 363 قطعة مهربة جمركيا بالموسكى

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ضبط صاحب محل أجهزة كهربائية بحوزته 363 قطعة مهربة جمركيا بالموسكى ضبط صاحب محل أجهزة كهربائية بحوزته 363 قطعة مهربة جمركيا بالموسكى
تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب محل غير مرخص للأجهزة الكهربائية بمنطقة الموسكى وبحوزته 363 قطعة مهربة جمركيا، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، تفيد قيام مالك محل غير مرخص لتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنطاق دائرة قسم الموسكى، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأجهزة الكهربية الخالية من أى مستندات أو فواتير تفيد بمشروعية حيازتها أو مصدرها، وعرضها للبيع بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط مديره المسئول و363 قطعة كهربية، عبارة عن "كشاف، لمبات، ماكينة حلاقة، غلايات" بدون فواتير ومهربة جمركيا، وتم تحرير محاضر بذلك وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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