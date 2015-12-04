مقتل طفل أخذا بالثأر فى ساحل سليم بأسيوط

لقى طفل مصرعه إثر تعرضه للضرب بآلة حادة بقرية الخوالد التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد بورود بلاغ من مستشفى ساحل سليم المركزى بوصول الطفل "عبد العال.ع.ع" 15 سنة، مقيم قرية الخوالد بدائرة المركز جثة هامدة.

وبسؤال أهليته قالوا إنه تعرض للضرب بآلة حادة من قبل أفراد عائلة أخرى، تربطهما حوادث ثأرية بينهم.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ساحل سليم المركزى تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم.